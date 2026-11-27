Este fin de semana, Yo Heladerías vuelve a abrir sus puertas en María Juana con una propuesta que busca conquistar a los vecinos a través de la calidad, la variedad de sabores y una experiencia para disfrutar en cualquier momento.

En la mañana de la radio charlamos con Santino Garella, quien compartió detalles de esta nueva etapa y de la apuesta por ofrecer en la localidad una alternativa para quienes disfrutan de los buenos helados, con diferentes gustos, combinaciones y opciones para todos.

Yo Heladerías forma parte de una marca que se destaca por la elaboración y comercialización de helados, apostando a la cremosidad, la diversidad de sabores y distintas combinaciones que permitan ofrecer una experiencia de disfrute. La firma está vinculada a GITANES S.R.L., empresa con trayectoria en el rubro desde 1974 y responsable también de otras marcas del sector.

Con esta nueva apertura en María Juana, Santino apuesta a acercar esa propuesta a los vecinos, buscando construir una experiencia que combine calidad, atención y variedad, en un espacio para compartir en familia, con amigos o simplemente darse un gusto.

La reapertura de Yo Heladerías llega para sumar una nueva alternativa gastronómica en María Juana, con la invitación a disfrutar de ricos helados y descubrir una propuesta que apuesta a crecer en la localidad.

Este fin de semana, la invitación es a acercarse y conocer Yo Helados, una nueva oportunidad para disfrutar de sabores, momentos y algo rico en María Juana.