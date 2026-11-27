En la mañana de la radio dialogamos con Melisa Poli, vicepresidenta del Club Atlético Talleres, quien contó sobre una iniciativa que la institución está llevando adelante de cara a la nueva etapa de trabajo de la Comisión Directiva a partir de enero del próximo año.

Desde el club comenzaron a solicitar currículums a aquellas personas interesadas en desempeñarse como directores técnicos, entrenadores o responsables deportivos de las distintas disciplinas que se desarrollan en Talleres. La propuesta apunta a conformar una base de datos con perfiles y antecedentes, que permita a la Comisión Directiva evaluar y seleccionar a quienes considere más adecuados para conducir cada actividad.

La convocatoria contempla las diferentes áreas deportivas de la institución, entre ellas fútbol, vóley, patín y las demás disciplinas que forman parte de la vida del club.

Según explicó Poli, la intención es contar con información sobre las personas interesadas, sus experiencias, formación y trayectoria, para que la dirigencia pueda analizar las alternativas y tomar decisiones en función de las necesidades de cada disciplina.

De esta manera, Atlético Talleres comienza a proyectar la organización deportiva para el próximo año, con un proceso de recepción de currículums que busca reunir perfiles y generar una base de consulta para la conformación de los equipos de trabajo.

La iniciativa fue compartida por Melisa Poli durante la entrevista en Radio María Juana, en el marco de los preparativos y la planificación que lleva adelante la institución de cara al 2027.