El Partido Justicialista de María Juana difundió un comunicado en el que expresa su acompañamiento al pedido presentado por María de los Ángeles Barrionuevo, representante de la minoría, y Mariela Moreyra, controladora de cuentas, ante la presidenta comunal, solicitando el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 2439 y el acceso a información sobre la administración de los recursos públicos.

En el pronunciamiento, el PJ local plantea la necesidad de contar con información clara y detallada sobre los ingresos, gastos, balances, obras y servicios de la Comuna, al considerar que, luego de más de 11 meses de gestión, resulta necesario garantizar el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y rendición de cuentas.

El pedido apunta, según expresaron, a facilitar el acceso a la documentación contable y promover la publicación periódica de los balances, para que los vecinos puedan conocer cómo se administran y destinan los fondos públicos.

Desde el Partido Justicialista remarcaron que la transparencia en la gestión no debe entenderse como una cuestión partidaria, sino como una obligación institucional y un derecho de toda la comunidad.

“Los recursos de la Comuna son de todos los vecinos y deben administrarse con responsabilidad, claridad y transparencia”, señalaron en la publicación, en la que acompañan la solicitud realizada a la actual administración comunal.