¿Cuáles son los países más grandes del mundo? Argentina en el 8vo. puesto

Cuando se habla de los países más grandes del mundo, normalmente se utiliza la superficie reconocida internacionalmente de cada Estado. Con ese criterio, Argentina ocupa el octavo lugar, con alrededor de 2,78 millones de kilómetros cuadrados. Pero existe un dato que hace todavía más interesante el caso argentino: nuestro país considera dentro de su territorio reclamado a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el Sector Antártico Argentino.

Los gigantes territoriales del planeta

Tomando como referencia la superficie total de los países, el ranking de los más extensos está encabezado por:

Rusia: 17.098.242 km² Canadá: 9.984.670 km² China: 9.706.961 km² Estados Unidos: 9.372.610 km² Brasil: 8.515.767 km² Australia: 7.692.024 km² India: 3.287.590 km² Argentina: 2.780.400 km² Kazajistán: 2.724.900 km² Argelia: 2.381.740 km².

En este tipo de rankings se utilizan las superficies territoriales que permiten realizar comparaciones internacionales. Por eso Argentina aparece con unos 2,78 millones de km².

Pero la historia cambia cuando se analiza la superficie que Argentina reconoce como propia y cuya soberanía reclama.

¿Cuánto territorio considera Argentina?

De acuerdo con información oficial del Estado argentino, la extensión de las tierras emergidas que Argentina considera dentro de su territorio alcanza los 3.761.274 km², incluyendo los espacios terrestres cuya soberanía es reclamada por nuestro país.

La cifra está compuesta de la siguiente manera:

2.791.810 km² correspondientes a la parte continental americana, incluyendo las Islas Malvinas.

correspondientes a la parte continental americana, incluyendo las Islas Malvinas. 965.597 km² correspondientes al continente antártico.

correspondientes al continente antártico. 3.867 km² correspondientes a las islas australes, entre ellas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En conjunto, esas superficies alcanzan los 3.761.274 km² que informa el Estado argentino.

¿Entonces Argentina sería el séptimo país más grande?

Aquí aparece una diferencia importante.

No es correcto simplemente cambiar el ranking internacional y decir que Argentina es oficialmente el séptimo país más grande del mundo, porque el Sector Antártico Argentino y los territorios insulares cuya soberanía está en disputa no se contabilizan de la misma manera en las comparaciones internacionales.

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras que existe además una situación particular con el Sector Antártico Argentino.

En el caso de la Antártida, además, el Tratado Antártico de 1959 establece un régimen internacional particular y mantiene en suspenso las cuestiones relativas a las reclamaciones territoriales mientras el tratado permanezca vigente.

Por eso, para los rankings internacionales habituales, Argentina continúa apareciendo octava, detrás de India y delante de Kazajistán.

Un dato que sorprende

La diferencia entre las dos cifras es enorme:

Superficie utilizada habitualmente para comparar países:

2.780.400 km²

Superficie terrestre que Argentina reconoce como propia incluyendo los territorios reclamados:

3.761.274 km²

El propio Instituto Geográfico Nacional explica que Argentina reconoce un espacio terrestre de 3.761.274 km², que comprende las tierras emergidas del continente americano, las islas australes y la Antártida.

Argentina, un país enorme de norte a sur

Más allá de las discusiones sobre rankings, la dimensión territorial argentina explica buena parte de su enorme diversidad geográfica: desde la selva misionera hasta los hielos patagónicos, desde las grandes llanuras pampeanas hasta la Cordillera de los Andes y, bajo el reclamo argentino, hasta el territorio antártico.

Por eso, cuando se pregunta “¿cuánto mide Argentina?”, la respuesta depende de qué se esté midiendo y con qué criterio.

En las estadísticas internacionales, Argentina es el octavo país más grande del mundo. Según la superficie terrestre que el Estado argentino reconoce y reclama, la cifra asciende a 3.761.274 km². Y detrás de esos números aparece también una cuestión histórica y geopolítica que continúa vigente hasta nuestros días.