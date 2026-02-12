El Sistema Reticular Ascendente: la red cerebral que regula la atención y el estado de alerta

Buenas Noticias

El Sistema Reticular Ascendente (SRAA) es una red de neuronas ubicada en el tronco encefálico que cumple una función clave en el funcionamiento diario del cerebro: regula el estado de alerta, la atención, la vigilia y el nivel de conciencia. Aunque no suele mencionarse en la vida cotidiana, su rol es fundamental para mantenernos despiertos, concentrados y receptivos a los estímulos del entorno.

Desde el punto de vista neurofisiológico, el SRAA actúa como un “filtro” que selecciona qué información sensorial es relevante y merece atención, enviándola hacia la corteza cerebral. Sin esta activación, el cerebro no podría sostener niveles adecuados de concentración ni responder eficazmente a estímulos externos.

¿Por qué es importante estimularlo?

Diversos estudios en neurociencia han demostrado que el correcto funcionamiento del sistema reticular está vinculado con:

  • La capacidad de concentración y enfoque
  • La regulación del sueño y la vigilia
  • La motivación y el rendimiento cognitivo
  • La respuesta emocional ante estímulos externos

Cuando este sistema funciona de manera óptima, mejora la claridad mental y la capacidad de aprendizaje. En cambio, su baja activación puede asociarse a somnolencia excesiva, dificultades atencionales o bajo rendimiento cognitivo.

Por eso, estimularlo adecuadamente no solo impacta en la productividad diaria, sino también en la salud cerebral a largo plazo.

¿Cómo se puede estimular el Sistema Reticular Ascendente?

La estimulación del SRAA se logra a través de estímulos sensoriales, motores y cognitivos que activen el cerebro de forma integral. Algunas estrategias respaldadas por la neurociencia incluyen:

🔹 Actividad física regular: el movimiento aumenta el flujo sanguíneo cerebral y activa circuitos de alerta.
🔹 Exposición a la luz natural por la mañana: regula los ritmos circadianos y mejora la vigilia.
🔹 Aprendizajes novedosos y desafiantes: incorporar tareas nuevas estimula la activación cortical.
🔹 Estimulación multisensorial: música, lectura en voz alta, interacción social o actividades creativas.
🔹 Rutinas de sueño adecuadas: dormir bien es esencial para que el sistema reticular funcione correctamente.
🔹 Respiración consciente y técnicas de activación breve: como duchas frías moderadas o cambios posturales dinámicos.

También se ha observado que el entorno influye: ambientes ordenados, con buena iluminación y estímulos adecuados favorecen un mejor estado de alerta.

Un sistema clave para la vida diaria

El Sistema Reticular Ascendente no solo nos mantiene despiertos: nos permite seleccionar lo importante, sostener la atención y adaptarnos a lo que sucede a nuestro alrededor. Estimularlo con hábitos saludables y desafíos cognitivos es una forma concreta de potenciar el rendimiento mental y proteger la salud cerebral.

En definitiva, mantenerse activo física y mentalmente no es solo una recomendación general: es una manera directa de fortalecer uno de los sistemas más esenciales del cerebro humano.

Te puede interesar

  • EL MEGAFONO DE LA EESOPI

    Los alumnos de la EESOPI José Manuel Estrada vuelven a la radio para hacer su propio progama, y compartirlo al aire con toda la información…

  • EL PODER DE LA PALABRA

    Este miércoles dialogamos con el Licenciado Juan Manuel Rondón sobre la importancia de que y como uno dice las cosas. La palabra tiene el poder de crear,…

  • EL OTRO LADO DE LA PANDEMIA

    La representante legal de la Escuela Santa María de los Ángeles Patricia Giusani habló de como afecta económicamente la pandemia a dicha institución.Escuchala junto a…

  • EL BUM BUM DE LA MONA

    Federico Colombo, fanático del cantante La Mona Jiménez nos contó lo que fue el recital que compartió con amigos.Escuchalo junto a Mónica Barceló en Comunicándonos.

  • EL PROCESO DE LA YERBA MATE

    Mónica Barceló viajó a Buenos Aires a cubrir la "Expo Rural 2019" y dialogó con el dueño de la yerba Romance quien nos contó como…