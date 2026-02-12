El Sistema Reticular Ascendente: la red cerebral que regula la atención y el estado de alerta

El Sistema Reticular Ascendente (SRAA) es una red de neuronas ubicada en el tronco encefálico que cumple una función clave en el funcionamiento diario del cerebro: regula el estado de alerta, la atención, la vigilia y el nivel de conciencia. Aunque no suele mencionarse en la vida cotidiana, su rol es fundamental para mantenernos despiertos, concentrados y receptivos a los estímulos del entorno.

Desde el punto de vista neurofisiológico, el SRAA actúa como un “filtro” que selecciona qué información sensorial es relevante y merece atención, enviándola hacia la corteza cerebral. Sin esta activación, el cerebro no podría sostener niveles adecuados de concentración ni responder eficazmente a estímulos externos.

¿Por qué es importante estimularlo?

Diversos estudios en neurociencia han demostrado que el correcto funcionamiento del sistema reticular está vinculado con:

La capacidad de concentración y enfoque

La regulación del sueño y la vigilia

La motivación y el rendimiento cognitivo

La respuesta emocional ante estímulos externos

Cuando este sistema funciona de manera óptima, mejora la claridad mental y la capacidad de aprendizaje. En cambio, su baja activación puede asociarse a somnolencia excesiva, dificultades atencionales o bajo rendimiento cognitivo.

Por eso, estimularlo adecuadamente no solo impacta en la productividad diaria, sino también en la salud cerebral a largo plazo.

¿Cómo se puede estimular el Sistema Reticular Ascendente?

La estimulación del SRAA se logra a través de estímulos sensoriales, motores y cognitivos que activen el cerebro de forma integral. Algunas estrategias respaldadas por la neurociencia incluyen:

🔹 Actividad física regular: el movimiento aumenta el flujo sanguíneo cerebral y activa circuitos de alerta.

🔹 Exposición a la luz natural por la mañana: regula los ritmos circadianos y mejora la vigilia.

🔹 Aprendizajes novedosos y desafiantes: incorporar tareas nuevas estimula la activación cortical.

🔹 Estimulación multisensorial: música, lectura en voz alta, interacción social o actividades creativas.

🔹 Rutinas de sueño adecuadas: dormir bien es esencial para que el sistema reticular funcione correctamente.

🔹 Respiración consciente y técnicas de activación breve: como duchas frías moderadas o cambios posturales dinámicos.

También se ha observado que el entorno influye: ambientes ordenados, con buena iluminación y estímulos adecuados favorecen un mejor estado de alerta.

Un sistema clave para la vida diaria

El Sistema Reticular Ascendente no solo nos mantiene despiertos: nos permite seleccionar lo importante, sostener la atención y adaptarnos a lo que sucede a nuestro alrededor. Estimularlo con hábitos saludables y desafíos cognitivos es una forma concreta de potenciar el rendimiento mental y proteger la salud cerebral.

En definitiva, mantenerse activo física y mentalmente no es solo una recomendación general: es una manera directa de fortalecer uno de los sistemas más esenciales del cerebro humano.