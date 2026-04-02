Alumnos de la Escuela Técnica 380 vivieron una experiencia a campo en plena cosecha de maíz

Locales

Estudiantes de 4° año de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 de María Juana participaron de una enriquecedora jornada educativa en el campo de la firma Abel Paschetta y Compañía, donde pudieron presenciar de cerca el proceso de cosecha de maíz.

Durante la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de dialogar con Javier Paschetta, quien brindó detalles sobre el trabajo que se realiza en el campo y respondió inquietudes vinculadas a la producción agrícola. Además, los jóvenes pudieron subirse y conocer en primera persona el funcionamiento de distintas maquinarias, como tractores y cosechadoras equipadas con tecnología de última generación.

La actividad permitió a los estudiantes vincular los contenidos teóricos con la práctica real, fortaleciendo su formación técnica y acercándolos al futuro profesional que les espera al momento de egresar. Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de experiencias para consolidar el aprendizaje en contextos reales de trabajo.

Finalmente, desde la escuela expresaron un especial agradecimiento a la familia Paschetta por su constante predisposición y compromiso con la educación, facilitando este tipo de instancias que forman parte de la esencia de la formación técnica en la localidad.

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