Se viene la 2° fecha del Turismo del Centro Santafesino con definición del Campeonato de Verano en María Juana

Este miércoles, Matías Scaglione, presidente de la Peña Automovilística María Juana del Circuito Atilio Serre, visitó el programa Comunicándonos y brindó detalles sobre lo que será la 2° fecha del Turismo del Centro Santafesino, un evento que promete un fin de semana a pura emoción y velocidad.

La jornada contará con la participación de todas las categorías: Karting Pre Escuela, Escuela, Junior, Livianos y Pesados, además de la Fórmula Renault y los Buggy, lo que garantiza un espectáculo variado y competitivo para los amantes del automovilismo regional.

Uno de los grandes atractivos será la definición del Campeonato de Verano 2026, que le dará un condimento especial a la competencia. Esta instancia decisiva suma expectativa tanto para pilotos como para el público, en un evento que combina la continuidad del calendario anual con la coronación de los mejores del certamen estival.

Como es habitual, se espera una importante convocatoria de pilotos y un gran acompañamiento del público, en un circuito que siempre ofrece grandes carreras y un ambiente ideal para disfrutar en familia. La cita será una nueva oportunidad para vivir de cerca la pasión del automovilismo y alentar a los representantes locales en el trazado de María Juana.