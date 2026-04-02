A 44 años de Malvinas: una historia que comenzó mucho antes de la guerra y una causa que sigue vigente

Este 2 de abril se cumplen 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, un hecho que marcó profundamente la historia argentina y que aún hoy continúa generando memoria, reflexión y reclamo. Para comprender su verdadera dimensión, es fundamental mirar más allá de los 74 días de combate y entender los orígenes de una disputa que lleva casi dos siglos.

El conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas se remonta a 1833, cuando el Reino Unido ocupó el territorio y desalojó a las autoridades argentinas allí establecidas. Desde entonces, la Argentina sostuvo de manera ininterrumpida su reclamo, considerándolo un acto de usurpación. A lo largo del siglo XX, la cuestión fue ganando espacio en el plano internacional, especialmente en la Organización de las Naciones Unidas, que en 1965 aprobó la Resolución 2065 reconociendo la existencia de una disputa de soberanía e instando a ambas partes a negociar.

Durante las décadas siguientes hubo distintos intentos de diálogo entre ambos países, pero sin resultados concretos. En ese contexto, y en medio de una compleja situación interna marcada por la última dictadura militar, el gobierno argentino decidió avanzar con una acción directa. Así, el 2 de abril de 1982 se produjo el desembarco de tropas argentinas en las islas, en una operación que en un primer momento fue recibida con euforia por gran parte de la población.

Sin embargo, la respuesta británica fue inmediata. El Reino Unido envió una de las mayores fuerzas navales de su historia reciente hacia el Atlántico Sur, dando inicio a un conflicto bélico que se extendió durante 74 días. La guerra se desarrolló en condiciones extremadamente adversas, con combates terrestres, navales y aéreos en un territorio hostil y con un clima riguroso.

Entre los episodios más recordados se encuentran el hundimiento del crucero ARA General Belgrano, que provocó la muerte de 323 tripulantes, y el ataque argentino al destructor británico HMS Sheffield. Estos hechos reflejan la intensidad de un conflicto que dejó un saldo de 649 soldados argentinos caídos, 255 británicos y 3 civiles isleños, además de cientos de heridos y sobrevivientes con secuelas físicas y psicológicas.

El 14 de junio de 1982, tras semanas de enfrentamientos y ante la superioridad militar británica, las fuerzas argentinas se rindieron. El desenlace de la guerra tuvo un fuerte impacto en la política nacional, acelerando la caída de la dictadura y dando paso al proceso de recuperación democrática que se consolidaría en 1983.

A más de cuatro décadas del conflicto, la cuestión Malvinas sigue siendo una causa central para la Argentina. El reclamo de soberanía continúa en el ámbito diplomático, con reiteradas presentaciones ante organismos internacionales y llamados al diálogo. Por su parte, el Reino Unido mantiene el control del territorio y sostiene la postura basada en la autodeterminación de los habitantes de las islas.

En la actualidad, la causa Malvinas también se expresa en la memoria colectiva y en el reconocimiento permanente a los excombatientes. En todo el país se multiplican los actos, homenajes y espacios de reflexión, especialmente cada 2 de abril, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Además, en los últimos años se han logrado avances importantes en la identificación de soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, permitiendo que muchas familias puedan finalmente conocer el lugar donde descansan sus seres queridos. Este proceso, de gran valor humanitario, se convirtió en un paso clave para cerrar heridas abiertas desde 1982.

Malvinas no es solo un capítulo del pasado. Es una causa vigente que atraviesa generaciones, que interpela la historia y que se proyecta hacia el futuro como un reclamo sostenido por vías pacíficas. A 44 años del inicio de la guerra, el recuerdo de quienes lucharon y el compromiso con la soberanía siguen más presentes que nunca en la identidad argentina.