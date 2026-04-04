Nicolás Dominino, campeón en Italia: orgullo de María Juana en la Coppa Italia Promozione Marche

En la mañana del programa Comunicándonos, dialogamos con Nicolás Dominino, quien compartió su alegría tras haber alcanzado un importante logro en su carrera futbolística en Italia. El jugador oriundo de María Juana se consagró campeón de la Coppa Italia Promozione Marche con el Aurora Treia, que se impuso por 3 a 0 ante Castelfrettese en la final disputada en la ciudad de Castelfidardo.

El equipo dirigido por Simone Ricci logró quedarse con el título por primera vez en su historia, gracias a los goles de Alla, Melchiorri y Cirrottola, en un encuentro que se definió en la segunda mitad. Durante gran parte del partido, el desarrollo fue parejo, con una Castelfrettese que mostró un buen nivel competitivo hasta la expulsión de un jugador que terminó siendo determinante en el resultado final.

En este contexto, Dominino tuvo una destacada actuación, siendo una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su aporte en ataque y sus constantes proyecciones por la banda izquierda lo convirtieron en una de las vías más peligrosas del Aurora Treia. Incluso, generó una de las situaciones más claras del primer tiempo con un centro preciso que estuvo cerca de terminar en gol, evidenciando su influencia en el juego ofensivo del conjunto campeón.

Este título representa un momento histórico para el Aurora Treia, que además lidera su grupo en el campeonato y ahora tiene como objetivo el ascenso a la Eccellenza. Para Nicolás Dominino, el logro tiene un valor especial, ya que lo consolida como protagonista en el fútbol italiano y llena de orgullo a toda la comunidad de María Juana, que sigue de cerca su crecimiento deportivo en el exterior.