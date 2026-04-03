Divorcio y alimentos: claves legales para entender derechos y obligaciones

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En una nueva edición de la columna de legales, la abogada Jazmín Rogero, integrante del Estudio Jurídico Cattani Curia y Asociados, visitó los estudios de la radio para continuar abordando uno de los temas más consultados: el divorcio, con especial foco en la cuota alimentaria. Durante la charla, la profesional brindó una introducción clara sobre la importancia de este derecho, que busca garantizar el bienestar de los hijos tras la separación de sus padres.

En ese marco, Rogero explicó qué comprende la cuota alimentaria, incluyendo gastos esenciales como alimentación, educación, salud, vestimenta y recreación. Además, detalló el concepto de “gastos extraordinarios”, aquellos imprevistos o no habituales —como tratamientos médicos específicos o actividades especiales— que deben ser cubiertos de manera adicional. También se refirió a los pasos para iniciar un reclamo de alimentos, los criterios que se tienen en cuenta para fijar el monto —dependiendo de las necesidades del menor y las posibilidades económicas de los progenitores— y las medidas legales que pueden aplicarse en caso de incumplimiento, como sanciones o acciones judiciales para garantizar el pago

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