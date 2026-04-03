Gran actuación del vóley de Talleres en la Súper Fecha

El equipo de vóley del Club Atlético Talleres de María Juana tuvo una intensa participación en una nueva Súper Fecha del torneo, donde dejó todo en la cancha en cada uno de sus compromisos, demostrando esfuerzo, entrega y compromiso.

En la fase inicial, los resultados fueron variados: caída 0-2 ante Atlético San Jorge, victoria 2-1 frente a Trebolense y derrota ajustada 1-2 ante La Emilia. Estos marcadores reflejan la paridad y el alto nivel competitivo de la jornada.

Luego, el conjunto tuvo que disputar el cruce por el 5° y 6° puesto, instancia que logró cerrar de la mejor manera con un sólido triunfo 2-0 frente a Susanense, asegurando así una meritoria ubicación final.

De esta manera, Talleres completó una destacada actuación en la Súper Fecha, sumando experiencia y mostrando un equipo competitivo que sigue creciendo dentro del certamen regional.