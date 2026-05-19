Valmotors presentó nuevas promociones y facilidades para acceder al 0km

En una reciente entrevista, Juan y Lisandro, representantes del concesionario oficial Fiat Valmotors, brindaron detalles sobre las promociones exclusivas que la firma lanzó para facilitar el acceso al tan esperado vehículo 0km.

Durante la charla destacaron las distintas opciones de financiación disponibles, planes con entrega asegurada y bonificaciones especiales en modelos seleccionados, pensadas para que más personas puedan concretar la compra de su primer auto o renovar el actual.

“Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan subirse a su primer auto o cambiar el que ya tienen, con cuotas realmente accesibles y convenientes”, señalaron desde la concesionaria.

Además, remarcaron la importancia del asesoramiento personalizado que ofrecen a cada cliente, acompañando todo el proceso de elección y compra para encontrar la mejor alternativa según las necesidades de cada familia.

Las promociones ya se encuentran vigentes tanto en la sucursal como a través de los canales digitales de Valmotors, convirtiéndose en una gran oportunidad para quienes buscan seguridad, tecnología, diseño y la confianza de la marca Fiat.



Para más información contactarse al 3425 233075 o 3425 788975.