Turismo Mutual CAMJ presentó su oferta para el verano 2025/2026

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Yamila Romero, de Turismo Mutual del Club Atlético María Juana, quien presentó las propuestas de viajes para la próxima temporada de verano.

Las opciones incluyen destinos en el sur de Brasil con diferentes modalidades de viaje y estadía. Una de las alternativas es Camboriú, con aéreo desde Córdoba, 7 noches de alojamiento con desayuno, traslados y asistencia médica, con tarifas desde U$S 838.

Otra propuesta es Canasvieiras, con bus chárter cama 100%, 7 noches de alojamiento con desayuno, coordinador en viaje y asistencia médica, con tarifas desde U$S 1021.

Además, desde Turismo Mutual destacaron las facilidades de pago y planes especiales, pensados para que todos los asociados y vecinos puedan acceder a sus vacaciones soñadas.

