¿El silencio puede ayudar a regenerar el cerebro? Qué dice realmente la ciencia

Durante años se creyó que el cerebro humano dejaba de producir nuevas neuronas después de la infancia. Sin embargo, las investigaciones de las últimas décadas demostraron que esto no es completamente cierto. En determinadas regiones del cerebro, especialmente en el hipocampo, una zona fundamental para la memoria y el aprendizaje, continúan formándose nuevas neuronas durante la vida adulta mediante un proceso conocido como neurogénesis.

En este contexto, un estudio realizado por investigadores del Centro de Terapias Regenerativas de Dresde (CRTD), en Alemania, despertó un gran interés al sugerir que el silencio podría favorecer este proceso, al menos en modelos animales. La investigación, dirigida por la neurocientífica Imke Kirste, fue publicada en la revista científica Brain Structure and Function y abrió una nueva línea de estudio sobre cómo el ambiente sonoro influye en el cerebro.

El estudio se realizó en ratones, no en personas

Es importante aclarar que la investigación no se realizó en seres humanos, sino en ratones de laboratorio.

Los científicos dividieron a los animales en distintos grupos y los expusieron durante varias horas a diferentes estímulos auditivos:

Ruido ambiental habitual.

Ruido blanco.

Llamados de crías de ratón.

Música de Mozart.

Silencio absoluto.

Posteriormente analizaron el tejido cerebral utilizando técnicas de laboratorio que permiten identificar células precursoras capaces de transformarse en neuronas.

¿Qué descubrieron?

Los investigadores observaron que varios estímulos sonoros, incluidos la música y algunos sonidos naturales, provocaban inicialmente un aumento en la proliferación de células precursoras.

Sin embargo, el único estímulo que produjo un aumento sostenido en la formación de nuevas neuronas una semana después fue el silencio.

Los ratones que permanecieron en un ambiente silencioso mostraron una mayor cantidad de células marcadas con BrdU y NeuN, dos biomarcadores utilizados para confirmar que esas células estaban diferenciándose en neuronas.

Los autores plantearon la hipótesis de que el cerebro podría interpretar el silencio como un entorno novedoso que requiere una mayor adaptación, estimulando así la plasticidad cerebral.

¿Significa que el silencio regenera el cerebro humano?

La respuesta es todavía no.

Aunque el estudio fue cuidadosamente realizado y publicado en una revista científica revisada por pares, sus resultados no pueden extrapolarse directamente a las personas.

Los propios investigadores reconocen que se necesitan ensayos clínicos en humanos para confirmar si el silencio produce el mismo efecto sobre la neurogénesis.

Además, la existencia de neurogénesis en el cerebro humano adulto continúa siendo objeto de debate científico. Si bien numerosos estudios respaldan que este proceso ocurre durante toda la vida, otros trabajos sostienen que disminuye considerablemente con la edad.

Lo que sí está demostrado

Aunque todavía no exista evidencia directa de que el silencio “regenere” el cerebro humano, sí hay abundante investigación que demuestra que los ambientes silenciosos pueden aportar beneficios importantes.

Diversos estudios en neurociencia indican que reducir la contaminación sonora puede:

Disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Favorecer la concentración y la atención.

Mejorar la consolidación de la memoria.

Facilitar los procesos de aprendizaje.

Promover estados de relajación y bienestar.

Mejorar la calidad del sueño, un factor clave para la salud cerebral.

Asimismo, investigaciones mediante resonancia magnética funcional muestran que durante los momentos de silencio se activa la llamada Red Neuronal por Defecto (Default Mode Network), un sistema cerebral relacionado con la creatividad, la reflexión, la planificación y la consolidación de recuerdos.

Otros hábitos con evidencia sólida para cuidar el cerebro

A diferencia del silencio, existen intervenciones cuya eficacia para favorecer la salud cerebral está ampliamente demostrada:

Realizar actividad física regularmente.

Dormir entre 7 y 9 horas por noche.

Mantener una alimentación saludable, como la dieta mediterránea.

Aprender nuevas habilidades o idiomas.

Leer y estimular la memoria.

Mantener vínculos sociales activos.

Controlar factores de riesgo como hipertensión, diabetes y obesidad.

Todos estos hábitos cuentan con evidencia científica mucho más robusta sobre su impacto positivo en la función cerebral y en la reducción del riesgo de deterioro cognitivo.

Un hallazgo prometedor que aún debe confirmarse

El trabajo del equipo de Imke Kirste representa una interesante línea de investigación que podría ayudar a comprender mejor cómo el ambiente influye sobre el funcionamiento del cerebro.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que es incorrecto afirmar que el silencio regenera el cerebro humano. Lo que la ciencia puede decir hoy es que el estudio encontró un aumento de la neurogénesis en ratones, mientras que en personas todavía no existen pruebas suficientes para confirmar ese efecto.

Aun así, dedicar algunos momentos del día al silencio, lejos del ruido constante y de la sobreestimulación, puede convertirse en un hábito saludable que favorezca el descanso mental, reduzca el estrés y contribuya al bienestar general.

Fuentes científicas