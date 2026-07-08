Bomberos controlaron un incendio en una vivienda de Estación Clucellas durante la madrugada

Una rápida intervención de los Bomberos Voluntarios permitió controlar un incendio que se desató durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de Estación Clucellas, evitando que las llamas se propagaran al resto del inmueble.

El hecho se registró alrededor de las 3:55, cuando se recibió un llamado de emergencia alertando sobre un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Florida y Clucellas.

Inmediatamente acudieron al lugar los móviles 25 y 18, junto con una unidad del Destacamento Clucellas, movilizando una dotación integrada por siete bomberos.

Al arribar, los servidores públicos constataron que el foco ígneo se encontraba en el sector del comedor de la vivienda. Debido a que el inmueble estaba cerrado, fue necesario forzar la puerta principal para poder ingresar y realizar un ataque directo sobre las llamas.

Gracias al rápido accionar del personal, el incendio pudo ser contenido y extinguido en pocos minutos, evitando daños de mayor magnitud.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos realizaron tareas de ventilación para eliminar el humo y los vapores acumulados en el interior de la vivienda, además de verificar que no existieran riesgos de una posible reignición.

Durante todo el operativo trabajó también personal de la Comisaría de Estación Clucellas, que colaboró brindando apoyo y seguridad mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente y serán materia de las actuaciones correspondientes.