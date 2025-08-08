39° Encuentro Coral en María Juana: música, tradición y emoción en las Fiestas Patronales

Como ya es tradición en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana, este sábado se llevará adelante el 39° Encuentro Coral, un evento cultural que reúne voces, emociones y un profundo espíritu comunitario. En la mañana del programa Comunicándonos, conversamos con Luis Anselmi, director del Coro Comunal, quien compartió todos los detalles de esta propuesta que se realizará de manera ininterrumpida desde hace casi cuatro décadas.

La cita será a las 20 horas en la Parroquia Santa Juana Francisca, con entrada libre y gratuita, en un espacio que se ha transformado en el escenario ideal para recibir a agrupaciones corales de toda la región. “Es una alegría enorme poder organizar nuevamente este encuentro que ya es parte de nuestra identidad como comunidad”, expresó Anselmi.

Este año, el encuentro contará con la participación especial de “In Cantando”, un grupo coral femenino proveniente de Cañada Rosquín, y del coro “De Voz a Vos”, conformado por talentosos jóvenes del Conservatorio de Música de San Francisco. Además, será una ocasión para disfrutar del repertorio y la calidad vocal del Coro Comunal de María Juana, anfitrión y promotor de este valioso espacio artístico.

El Encuentro Coral no solo destaca por su nivel musical, sino también por su capacidad de generar vínculos entre las distintas comunidades, permitiendo compartir experiencias, repertorios y emociones a través del canto colectivo.

La invitación está abierta para todas las familias de María Juana y localidades vecinas, en una noche donde el arte coral se convierte en protagonista y nos recuerda que, en comunidad, la cultura se enriquece y perdura.

