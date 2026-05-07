Alcides Calvo habló sobre obras viales y el reinicio de las 42 viviendas en María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con el senador provincial Alcides Calvo, quien se refirió a la apertura de sobres correspondiente a las licitaciones para importantes arreglos en rutas provinciales, una obra que contará con un presupuesto cercano a los 8 mil millones de pesos y para la cual se presentaron cinco empresas constructoras.

Calvo destacó que se trata de un paso muy importante para mejorar la infraestructura vial de la provincia, recordando además que desde el Senado Provincial se había advertido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo sobre el grave estado de abandono y deterioro de muchas rutas, especialmente de la Ruta Nacional 34 en el departamento Castellanos, una vía clave para el tránsito de la producción santafesina y la conexión regional.

El legislador señaló la preocupación existente por el estado de las rutas y remarcó la necesidad de avanzar con obras concretas que permitan mejorar la seguridad vial y acompañar el movimiento productivo que caracteriza a esta región de la provincia.

Durante la entrevista también habló sobre el reinicio de las 42 viviendas en María Juana, un plan habitacional que había sido gestionado durante gobiernos anteriores. En ese sentido, Calvo remarcó la importancia de continuar las obras para dar respuesta a muchas familias que esperan acceder a su hogar.

Además, expresó críticas hacia el actual gobierno local al considerar que no se reconoce a quienes iniciaron las gestiones y pusieron en marcha estos proyectos habitacionales, situación que, según indicó, también ocurrió en localidades como Vila y Rafaela.

Finalmente, lamentó no haber sido invitado al acto relacionado con el reinicio de las viviendas y sostuvo que debería existir mayor igualdad y reconocimiento hacia todos los sectores que trabajaron para concretar estos proyectos.