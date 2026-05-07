Dos talentos mariajuanenses crecen futbolísticamente en Colón de Santa Fe

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Santino Cornalis y Santiago Junco, jugadores surgidos de las divisiones inferiores del Club Atlético María Juana, atraviesan un presente cargado de desafíos, aprendizaje y crecimiento en Club Atlético Colón, una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

En diálogo con el programa Show Deportivo de Radio María Juana, ambos futbolistas compartieron sus experiencias en esta nueva etapa de sus carreras, contando cómo viven el día a día dentro del club santafesino, la intensidad de los entrenamientos, las exigencias deportivas y personales, y el sueño de continuar creciendo en el camino hacia el fútbol profesional.

Los jóvenes destacaron la importancia del esfuerzo, la constancia y el acompañamiento de sus familias para afrontar esta experiencia lejos de casa, adaptándose a una estructura de alto rendimiento y compitiendo con jugadores de gran nivel.

Tanto Santino como Santiago representan el fruto del trabajo que se realiza en las divisiones inferiores del Club Atlético María Juana, demostrando que con dedicación, compromiso y pasión es posible dar pasos importantes dentro del fútbol argentino.

Desde la institución y la comunidad mariajuanense siguen de cerca el crecimiento de ambos jugadores, que hoy continúan persiguiendo sus sueños vistiendo la camiseta sabalera y llevando con orgullo el nombre de María Juana.

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