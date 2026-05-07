Más de 200 pilotos llegan al “Atilio Serre” para un fin de semana a puro karting

El automovilismo regional volverá a vivir un gran espectáculo este fin de semana con la disputa de la 4ª fecha del Certamen Santafesino de Karting en el Autódromo “Atilio Serre”, que recibirá a más de 200 pilotos de distintos puntos de la región.

Durante sábado y domingo se desarrollarán las finales de más de diez categorías, donde cada competencia será clave para quienes buscan sumar puntos importantes y pelear por los primeros puestos del campeonato. La expectativa es muy grande, tanto por el nivel de los competidores como por la cantidad de máquinas que estarán en pista.

Además, la fecha contará con la participación de varios pilotos locales y zonales, lo que genera un atractivo especial para el público que acompañará el evento. Desde la organización destacaron el intenso trabajo realizado en el circuito, que fue acondicionado y dejado en excelentes condiciones para recibir esta importante jornada del karting regional.

El evento también contará con servicio de buffet para que las familias y aficionados puedan disfrutar de dos jornadas completas de deporte motor en un ambiente preparado para vivir una verdadera fiesta del karting.