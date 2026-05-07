Nina Eventos se prepara para una gran Fiesta Retro junto a la Promo 27

En la mañana de la radio dialogamos con Marcelo Dibennardo, quien brindó detalles sobre la gran Fiesta Retro que se realizará este sábado 9 de mayo en Nina Eventos junto a la Promo 27 de la EESOPI Nº 2040.

La propuesta promete una noche llena de diversión, recuerdos y la mejor música de todos los tiempos, con la animación musical de Javier Lovera, quien estará a cargo de hacer bailar al público con clásicos inolvidables y grandes éxitos retro.

Además, durante la noche habrá sorpresas, regalos y un gran clima festivo para disfrutar entre amigos. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a través de integrantes de la Promo 27.

Uno de los atractivos especiales será el beneficio para los cumpleañeros de mayo, quienes tendrán ingreso free, consumición de regalo y además podrán ingresar con un acompañante sin cargo.

La fiesta comenzará a partir de la medianoche y desde la organización destacaron que será una noche imperdible para quienes disfrutan de la música retro y las grandes celebraciones en María Juana.