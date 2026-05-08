Rafaela vuelve a debatir su bandera oficial tras una ordenanza aprobada hace más de diez años

Regionales

El Ejecutivo municipal de Rafaela anunció la apertura de una convocatoria para diseñar una bandera que represente oficialmente a la ciudad, aunque el tema ya contaba con antecedentes legislativos aprobados hace más de una década.

En 2015, el Concejo Municipal había sancionado por unanimidad una ordenanza impulsada por Sergio Grazioli, que proponía un diseño oficial y establecía la realización de un concurso público para definir la insignia representativa de la ciudad.

Sin embargo, durante la gestión municipal anterior nunca se concretó la convocatoria prevista por aquella ordenanza, por lo que el proyecto no llegó a implementarse oficialmente.

A partir de 2023, integrantes del Ballet Arte Nativo confeccionaron la bandera basándose en el diseño original impulsado años atrás, con el objetivo de representar a Rafaela en distintos eventos culturales, entre ellos el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Con el paso del tiempo, la insignia también fue llevada a ciudades de Italia y España hermanadas con Rafaela, además de ser entregada en escuelas, instituciones y espacios representativos de la ciudad.

El diseño incorpora los colores celeste y blanco en franjas verticales junto al escudo oficial de Rafaela, buscando reflejar la identidad histórica, cultural y productiva de la ciudad.

Actualmente, unas 20 instituciones y establecimientos educativos ya cuentan con ejemplares de esta bandera, que con el correr de los años fue ganando presencia y reconocimiento dentro de la comunidad rafaelina.


Fuente: Diario Castellanos (Rafaela)

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