Nueva muestra artística abrirá sus puertas con dibujo y pintura

El arte volverá a tener su espacio con la inauguración de una nueva muestra artística en la ciudad de San Francisco que reunirá obras de dibujo y pintura realizadas por las artistas Macarena Trossero Baima y Stella Espósito.

La propuesta invita al público a disfrutar de una exposición donde podrán apreciarse distintos estilos, técnicas y formas de expresión artística, en un recorrido pensado para conectar a los visitantes con el mundo del arte y la creatividad.

En la mañana de la radio dialogamos con Macarena Trossero Baima, quien brindó detalles sobre esta nueva presentación y contó además que próximamente estará participando de una importante muestra de arte en San Francisco, continuando así con la difusión de sus obras en distintos espacios culturales de la región.

La muestra busca convertirse en un espacio de encuentro cultural, acercando a vecinos y amantes del arte la posibilidad de conocer de cerca el trabajo y la sensibilidad de ambas artistas, quienes compartirán sus producciones en una jornada especial abierta a toda la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar generando espacios culturales y artísticos, promoviendo el intercambio y el acceso al arte local y regional.