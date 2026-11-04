720 estudiantes de Castellanos participaron del programa “Ciudadanos en el Senado”

La iniciativa impulsada por el senador provincial Alcides Calvo llegó a 25 escuelas secundarias de 20 localidades del departamento. Los jóvenes elaboraron proyectos sobre problemáticas de sus comunidades y participaron de sesiones simuladas en la Legislatura santafesina.

Durante 2026, un total de 720 alumnos de escuelas secundarias del departamento Castellanos participaron del programa educativo “Ciudadanos en el Senado”, una propuesta institucional de la Cámara de Senadores de Santa Fe que busca promover la formación cívica y acercar a los jóvenes al funcionamiento de las instituciones democráticas.

La iniciativa, impulsada en el departamento por el senador provincial Alcides Calvo, alcanzó a 25 establecimientos educativos de 20 localidades y tuvo como instancia de cierre la realización de sesiones simuladas en el Senado provincial.

A lo largo de la experiencia, los estudiantes, acompañados por sus docentes y el equipo de trabajo del legislador, encabezado por Calvo, Bárbara Chivallero y la doctora Analía Romera, investigaron distintas problemáticas de sus comunidades y elaboraron proyectos vinculados con la educación, el empleo, la seguridad, la salud, el medio ambiente y otras temáticas de interés local y regional.

De esta manera, los jóvenes pudieron asumir el rol de legisladores provinciales, presentar sus iniciativas, intercambiar ideas y participar de instancias de debate, construcción de consensos y aprobación de leyes.

Una experiencia de participación ciudadana

Al realizar un balance de esta nueva edición, Alcides Calvo destacó el compromiso y el entusiasmo de los estudiantes, y valoró el aporte de sus proyectos para conocer las inquietudes y las propuestas de las distintas comunidades.

El senador remarcó que la formación ciudadana se fortalece cuando los jóvenes conocen las instituciones, participan y comprenden la importancia del diálogo y el consenso. En ese sentido, manifestó que continuará acompañando y promoviendo el programa, con el objetivo de brindarles a los estudiantes un espacio de participación y una voz en la construcción del presente y el futuro de sus localidades.

Escuelas participantes

Entre los establecimientos que formaron parte de la propuesta se encuentran las escuelas secundarias N° 2040 “Santa María de los Ángeles” y N° 8143 “José Manuel Estrada”, de María Juana.

También participaron instituciones de Rafaela, Clucellas, Estación Clucellas, Humberto Primo, Sunchales, Villa San José, Virginia, Colonia Raquel, Ramona, Eusebia, San Vicente, Santa Clara de Saguier, Bella Italia, Ataliva, Tacural, Colonia Aldao, Vila, San Antonio y Egusquiza.

La experiencia permitió que cientos de jóvenes del departamento Castellanos se acercaran al trabajo legislativo y conocieran, a través de la práctica, los mecanismos de representación, debate y participación que forman parte de la vida democrática.