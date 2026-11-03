Sergio Sosa abrió un merendero en Garibaldi para acompañar a más de 20 chicos

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Sergio Sosa, vecino de Garibaldi, conocido por sus viajes al norte argentino para acercar donaciones y ayuda a distintas comunidades.

Hace unos meses, Sosa puso en marcha un merendero en su localidad, donde más de 20 chicos se reúnen para compartir la merienda. El espacio también está abierto para que puedan festejar sus cumpleaños y disfrutar de un momento de encuentro.

La iniciativa busca brindar un lugar de acompañamiento y contención para las infancias de Garibaldi, en continuidad con el trabajo solidario que Sosa viene realizando desde hace tiempo.