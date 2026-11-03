Rosalía Peralta participará de la visita del papa León XIV a Córdoba

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Rosalía Peralta, vecina de Villa Trinidad y ministra de la Iglesia, quien fue convocada por el Arzobispado de Córdoba para entregar la Eucaristía y participar de la visita del papa León XIV a esa ciudad.

Durante la entrevista, Rosalía compartió con emoción cómo vive este momento tan especial y destacó la importancia de la llegada del Sumo Pontífice a nuestro país.

La convocatoria representa una experiencia significativa para Peralta, que tendrá la oportunidad de colaborar en una celebración de alcance religioso y acompañar la visita papal en Córdoba.