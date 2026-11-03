WhatsApp: cómo encontrar la papelera oculta y liberar espacio en el celular sin perder conversaciones

Una función poco conocida de WhatsApp permite identificar y eliminar archivos que ocupan gran parte de la memoria del teléfono. A través del administrador de almacenamiento, los usuarios pueden revisar videos pesados, imágenes reenviadas y otros contenidos acumulados con el uso cotidiano de la aplicación.

Aunque suele hablarse de una “papelera oculta”, en realidad se trata de una herramienta de administración de archivos que está integrada en WhatsApp. Para acceder, hay que abrir la aplicación, tocar los tres puntos de la esquina superior derecha, ingresar en Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y luego Administrar almacenamiento.

Dentro de esa sección aparecen distintas categorías, entre ellas “De más de 5 MB” y “Reenviados muchas veces”. Desde allí es posible revisar los archivos, seleccionar los que ya no se necesitan y eliminarlos para recuperar espacio sin borrar los mensajes de las conversaciones.

Cómo liberar espacio desde WhatsApp

La categoría de archivos superiores a 5 MB permite localizar videos, documentos, presentaciones y otros contenidos de gran tamaño que pueden ocupar varios gigabytes. Por su parte, la sección de elementos reenviados muchas veces ayuda a detectar imágenes, memes y videos que circulan repetidamente por los grupos.

La limpieza puede complementarse desde el explorador de archivos de Android. Para eso, hay que ingresar al almacenamiento interno y buscar la ruta:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En las carpetas de imágenes y videos se encuentran subcarpetas identificadas como “Sent”, que almacenan copias de archivos enviados. Antes de eliminarlos, es importante comprobar que las fotografías o videos originales estén guardados en otro lugar, como la galería del teléfono o una copia de seguridad.

También se pueden revisar las carpetas de audios, notas de voz y stickers, aunque conviene evitar borrar archivos sin identificar previamente su contenido.

Otro espacio que puede revisarse es el de las copias de seguridad locales, ubicado en la carpeta “Databases”. Sin embargo, eliminar respaldos antiguos requiere precaución: antes de hacerlo, hay que verificar que exista una copia reciente y válida, preferentemente también en la nube, para no perder la posibilidad de recuperar las conversaciones.

Qué otros archivos se pueden eliminar

Entre los elementos que suelen acumularse con el uso de WhatsApp se encuentran:

Videos de gran tamaño recibidos en grupos.

Fotografías y memes reenviados repetidamente.

Copias de imágenes y videos enviados.

Audios y notas de voz antiguos.

Archivos descargados que ya no se necesitan.

Datos temporales de la aplicación.

Otra alternativa es borrar la memoria caché de WhatsApp desde los ajustes generales de Android, ingresando en Aplicaciones, seleccionando WhatsApp y luego Almacenamiento. Esta opción permite eliminar datos temporales sin borrar las conversaciones. Es importante no confundirla con la opción de borrar datos o almacenamiento, que puede tener consecuencias sobre la información de la aplicación.

Por qué conviene evitar que el celular se quede sin espacio

La acumulación de archivos no solo dificulta guardar nuevas fotografías, videos o documentos. Cuando el almacenamiento interno está casi completo, el teléfono puede experimentar demoras, dificultades para abrir aplicaciones y problemas al descargar o actualizar archivos.

Por eso, una recomendación práctica es conservar al menos entre un 15% y un 20% de espacio libre, siempre que la capacidad del dispositivo lo permita. Esto ayuda a que el sistema operativo disponga de margen para gestionar archivos temporales y realizar sus tareas habituales.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria

Una de las medidas más efectivas es controlar las descargas automáticas. Desde Ajustes > Almacenamiento y datos, se puede configurar qué tipos de archivos se descargan automáticamente cuando el teléfono utiliza datos móviles o una conexión Wi-Fi.

Desactivar la descarga automática de videos, fotografías y documentos permite elegir qué contenidos guardar y evita que todo lo que circula por los grupos termine ocupando espacio en el dispositivo.

También es recomendable ingresar periódicamente en el administrador de almacenamiento y revisar los archivos más pesados y los reenviados muchas veces.

Con unos minutos de mantenimiento cada cierto tiempo, es posible recuperar espacio, evitar la acumulación de archivos innecesarios y mantener el celular en mejores condiciones de funcionamiento, sin necesidad de eliminar las conversaciones de WhatsApp.