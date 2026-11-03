La pte. comunal Zulma Maciel habló sobre los destrozos en la Terminal de Ómnibus de María Juana

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con la presidenta comunal de María Juana, Zulma Maciel, quien se refirió a los daños ocasionados en la Terminal de Ómnibus durante la madrugada del domingo, luego de una pelea entre jóvenes.

El episodio generó preocupación entre vecinos y motivó un comunicado de la Comuna, que expresó su repudio por los hechos de vandalismo e informó que trabaja para que los responsables se hagan cargo de los daños y repongan los elementos afectados.

Durante la entrevista, Maciel abordó lo sucedido en el espacio público y la situación que se generó tras el enfrentamiento. La investigación busca determinar las responsabilidades de los involucrados.