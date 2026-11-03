La pte. comunal Zulma Maciel habló sobre los destrozos en la Terminal de Ómnibus de María Juana

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En la mañana de Comunicándonos dialogamos con la presidenta comunal de María Juana, Zulma Maciel, quien se refirió a los daños ocasionados en la Terminal de Ómnibus durante la madrugada del domingo, luego de una pelea entre jóvenes.

El episodio generó preocupación entre vecinos y motivó un comunicado de la Comuna, que expresó su repudio por los hechos de vandalismo e informó que trabaja para que los responsables se hagan cargo de los daños y repongan los elementos afectados.

Durante la entrevista, Maciel abordó lo sucedido en el espacio público y la situación que se generó tras el enfrentamiento. La investigación busca determinar las responsabilidades de los involucrados.