Nat Simoncini deslumbró al público en una noche de música y cultura en María Juana

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Martín Luna, quien junto a Sonar Producciones y la Sociedad Italiana de María Juana organizó el show de Nat Simoncini, realizado el pasado sábado.

La presentación de la cantante argentina radicada en México convocó al público en una propuesta que se convirtió en un destacado encuentro cultural. Simoncini ofreció un espectáculo que deslumbró a los presentes y dejó una valoración positiva entre quienes acompañaron la velada.

Durante la charla, Luna repasó la experiencia de la organización y el resultado de una noche que reunió música y cultura en la localidad.