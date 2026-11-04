La Liga Rafaelina confirmó los horarios de los partidos del próximo fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la programación de los encuentros que se disputarán entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, con partidos correspondientes a Primera A y las semifinales de vuelta de Primera B.

La actividad comenzará el jueves con dos encuentros y continuará el viernes, mientras que el domingo se jugará la 16ª fecha del Torneo Clausura de Primera A y se definirán los finalistas de la Primera B.

Jueves 5 de noviembre

Atlético María Juana vs. Atlético de Rafaela: Reserva a las 19.30 y Primera a las 21.

Sportivo Norte vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas: Reserva a las 20.30 y Primera a las 22.

Viernes 6 de noviembre

Argentino de Quilmes vs. Ben Hur: Reserva a las 20 y Primera a las 21.30.

Ferrocarril del Estado vs. Libertad de Sunchales: Reserva a las 20 y Primera a las 21.30.

Domingo 8 de noviembre

Primera A – 16ª fecha del Clausura

Deportivo Josefina vs. Deportivo Tacural: Reserva a las 10 y Primera a las 11.30.

Argentino de Vila vs. Sportivo Roca: Reserva a las 14.30 y Primera a las 16.

Unión de Sunchales vs. Brown de San Vicente: Reserva a las 14.30 y Primera a las 16.

Deportivo Aldao vs. Peñarol: Reserva a las 14.30 y Primera a las 16.

9 de Julio vs. Independiente de Ataliva: Reserva a las 18.30 y Primera a las 20.

Primera B – Semifinales de vuelta

Las revanchas de las semifinales de Primera B se disputarán el domingo en tres escenarios, con los partidos de Reserva como preliminares de los encuentros de Primera.

Zona Norte – Cancha de Independiente de San Cristóbal

Reserva, 14.30: Independiente de San Cristóbal vs. Argentino de Humberto.

Primera, 16: Independiente de San Cristóbal vs. Moreno de Lehmann.

Zona Sur – Cancha de Florida de Clucellas

Reserva, 14.30: Florida de Clucellas vs. La Trucha.

Primera, 16: Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra FC.

Zona Sur – Cancha de La Hidráulica

Reserva, 14.30: San Martín vs. Sportivo Santa Clara.

Primera, 16: La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara.

Con una intensa programación en todas las categorías, el fin de semana tendrá partidos importantes para los equipos que buscan avanzar en el Clausura y para los que intentan conseguir un lugar en las finales de la Primera B.