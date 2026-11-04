La Liga Rafaelina confirmó los horarios de los partidos del próximo fin de semana

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la programación de los encuentros que se disputarán entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, con partidos correspondientes a Primera A y las semifinales de vuelta de Primera B.
La actividad comenzará el jueves con dos encuentros y continuará el viernes, mientras que el domingo se jugará la 16ª fecha del Torneo Clausura de Primera A y se definirán los finalistas de la Primera B.
Jueves 5 de noviembre
- Atlético María Juana vs. Atlético de Rafaela: Reserva a las 19.30 y Primera a las 21.
- Sportivo Norte vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas: Reserva a las 20.30 y Primera a las 22.
Viernes 6 de noviembre
- Argentino de Quilmes vs. Ben Hur: Reserva a las 20 y Primera a las 21.30.
- Ferrocarril del Estado vs. Libertad de Sunchales: Reserva a las 20 y Primera a las 21.30.
Domingo 8 de noviembre
Primera A – 16ª fecha del Clausura
- Deportivo Josefina vs. Deportivo Tacural: Reserva a las 10 y Primera a las 11.30.
- Argentino de Vila vs. Sportivo Roca: Reserva a las 14.30 y Primera a las 16.
- Unión de Sunchales vs. Brown de San Vicente: Reserva a las 14.30 y Primera a las 16.
- Deportivo Aldao vs. Peñarol: Reserva a las 14.30 y Primera a las 16.
- 9 de Julio vs. Independiente de Ataliva: Reserva a las 18.30 y Primera a las 20.
Primera B – Semifinales de vuelta
Las revanchas de las semifinales de Primera B se disputarán el domingo en tres escenarios, con los partidos de Reserva como preliminares de los encuentros de Primera.
Zona Norte – Cancha de Independiente de San Cristóbal
- Reserva, 14.30: Independiente de San Cristóbal vs. Argentino de Humberto.
- Primera, 16: Independiente de San Cristóbal vs. Moreno de Lehmann.
Zona Sur – Cancha de Florida de Clucellas
- Reserva, 14.30: Florida de Clucellas vs. La Trucha.
- Primera, 16: Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra FC.
Zona Sur – Cancha de La Hidráulica
- Reserva, 14.30: San Martín vs. Sportivo Santa Clara.
- Primera, 16: La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara.
Con una intensa programación en todas las categorías, el fin de semana tendrá partidos importantes para los equipos que buscan avanzar en el Clausura y para los que intentan conseguir un lugar en las finales de la Primera B.