Abel Pintos: “Voy a intentar honrarlo”

Tendencias

Abel Pintos será parte, por primera vez, del Cosquín Rock, uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica y un emblema histórico del rock argentino y regional. Su incorporación a la grilla genera gran expectativa y marca un cruce significativo entre géneros y públicos.

El artista, referente indiscutido del folklore y la música popular argentina, habló sobre lo que representa esta invitación y el valor simbólico que tiene para su carrera. En ese marco, recordó a León Gieco como un antecedente clave en ese puente entre escenas:

“León Gieco, una de las grandes características de él era que era uno de los pocos artistas que tenía la posibilidad de poder estar en Cosquín Folklore y en el Cosquín Rock, respetado y querido por igual. El solo hecho de que me hayan invitado a mí ya me hace entrega de un respeto muy grande de parte de la comunidad del rock y sobre todo de la gente que trabaja en Cosquín Rock y yo se los agradezco y voy a intentar honrarlo”.

Con estas palabras, Pintos destacó la figura de Gieco como uno de los artistas que logró unir históricamente el folklore y el rock, y valoró el reconocimiento implícito que supone su presencia en el festival. Su participación en la edición 2026 del Cosquín Rock se inscribe en una propuesta artística diversa, que combina grandes nombres del rock nacional —como Divididos, Babasónicos, La Vela Puerca, Fito Páez y Bersuit Vergarabat— con artistas urbanos, internacionales como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (DJ Set) y Morat, además de nuevas propuestas emergentes.

El festival se desarrollará el sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 2026 en el tradicional Aeródromo Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, reafirmando su condición de evento musical más convocante del verano argentino.

La actuación de Abel Pintos se perfila como uno de los momentos más destacados de la edición, con una propuesta que promete unir la emotividad y la sensibilidad del folklore con la energía característica del público rockero.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio web oficial del Cosquín Rock.

Info: Cadena 3

Te puede interesar

  • Abel Romagnoli, la historia de vida sobre la adopción y el amor incondicional

    https://www.youtube.com/watch?v=8OvYVKVXyd0 Abel Romagnoli llegó a María Juana con tan solo 10 años, cuando su mamá adoptiva, Irma Romagnoli, lo recibió con los brazos abiertos desde…

  • Manuel Cordoba: "voy evaluar mi continuidad"

    Luego, de consagrarse campeón de Copa de Plata en Futsal Liga Departamental San Martin con la división reserva de Atlético María Juana, Manuel Córdoba diálogo…

  • "Me voy tranquilo, marcamos un camino"

    Así, lo expresó Alejandro Medrano, entrenador de Atlético Esmeralda, en Show Deportivo. Medrano, llegó al "Chivo" hace dos temporadas y media donde marcó un estilo…

  • CENTRO DE DADORES DE SANGRE

    Aníbal Domínguez, Presidente del Centro de Dadores Voluntarios de Sangre, dialogó con Mónica Barceló en Comunicándonos sobre las renovaciones e inversiones del centro.

  • Balance de temporada de Talleres

    https://www.youtube.com/watch?v=7otKjnaoFB8 En Show Deportivo dialogamos con el presidente de la entidad del Barrio San Francisco, Joaquín Naz, quien dio detalles de lo que fue la…