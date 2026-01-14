Abel Pintos: “Voy a intentar honrarlo”

Abel Pintos será parte, por primera vez, del Cosquín Rock, uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica y un emblema histórico del rock argentino y regional. Su incorporación a la grilla genera gran expectativa y marca un cruce significativo entre géneros y públicos.



El artista, referente indiscutido del folklore y la música popular argentina, habló sobre lo que representa esta invitación y el valor simbólico que tiene para su carrera. En ese marco, recordó a León Gieco como un antecedente clave en ese puente entre escenas:



“León Gieco, una de las grandes características de él era que era uno de los pocos artistas que tenía la posibilidad de poder estar en Cosquín Folklore y en el Cosquín Rock, respetado y querido por igual. El solo hecho de que me hayan invitado a mí ya me hace entrega de un respeto muy grande de parte de la comunidad del rock y sobre todo de la gente que trabaja en Cosquín Rock y yo se los agradezco y voy a intentar honrarlo”.



Con estas palabras, Pintos destacó la figura de Gieco como uno de los artistas que logró unir históricamente el folklore y el rock, y valoró el reconocimiento implícito que supone su presencia en el festival. Su participación en la edición 2026 del Cosquín Rock se inscribe en una propuesta artística diversa, que combina grandes nombres del rock nacional —como Divididos, Babasónicos, La Vela Puerca, Fito Páez y Bersuit Vergarabat— con artistas urbanos, internacionales como Franz Ferdinand, The Chemical Brothers (DJ Set) y Morat, además de nuevas propuestas emergentes.



El festival se desarrollará el sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 2026 en el tradicional Aeródromo Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, reafirmando su condición de evento musical más convocante del verano argentino.



La actuación de Abel Pintos se perfila como uno de los momentos más destacados de la edición, con una propuesta que promete unir la emotividad y la sensibilidad del folklore con la energía característica del público rockero.



Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio web oficial del Cosquín Rock.

Info: Cadena 3