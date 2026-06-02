En “Derecho de Radio” abordaron el trabajo no registrado y los cambios introducidos por la reforma laboral

En una nueva edición de la columna “Derecho de Radio”, dialogamos con el abogado Alfredo Cattani, integrante del estudio jurídico Cattani, Curia y Asociados, quien brindó un completo análisis sobre el trabajo no registrado en Argentina, una problemática que continúa afectando a miles de trabajadores en todo el país.

Durante la entrevista, Cattani explicó que el trabajo en negro se produce cuando una persona presta tareas para un empleador sin estar debidamente registrada ante los organismos correspondientes. Esta situación implica la ausencia de aportes jubilatorios, cobertura de obra social, seguros laborales y otros derechos fundamentales contemplados por la legislación laboral.

El profesional señaló que el trabajo no registrado puede presentarse de distintas maneras, desde la falta total de registración hasta situaciones de registración parcial, donde el trabajador figura con menos horas de trabajo o percibe una parte de su salario fuera de los recibos oficiales.

Además, se refirió a los pasos que puede seguir un trabajador que se encuentra en esta situación, destacando la importancia de buscar asesoramiento legal para evaluar cada caso en particular y conocer los mecanismos previstos por la ley para reclamar el reconocimiento de la relación laboral y los derechos correspondientes.

Uno de los temas centrales de la charla fue el impacto de la reforma laboral incluida en la Ley Bases. Cattani explicó que las modificaciones introducidas por la normativa cambiaron algunos aspectos vinculados a las sanciones y multas aplicables a los empleadores que mantienen personal sin registrar, generando un nuevo escenario en materia de relaciones laborales.

Según detalló, la reforma busca incentivar la formalización del empleo y establecer nuevas herramientas para regularizar trabajadores, aunque también abrió un debate entre especialistas, sindicatos y sectores empresariales sobre los alcances reales de los cambios y su impacto en la protección de los derechos laborales.

La columna permitió acercar información útil y actualizada a trabajadores y empleadores, aportando claridad sobre una temática que continúa siendo de gran importancia en el ámbito laboral argentino.

La entrevista completa con Alfredo Cattani puede volver a escucharse a través de las plataformas de Radio María Juana.