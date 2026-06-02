OdonAssist: el invento argentino que busca hacer los partos más seguros para madres y bebés

Una idea surgida de manera inesperada en la mente de un mecánico argentino podría transformar la forma en que se asisten los partos en todo el mundo. Se trata de OdonAssist, un innovador dispositivo creado por Jorge Odón que ya comenzó a utilizarse en hospitales de Europa y que muchos especialistas consideran la primera gran innovación en asistencia al parto desde la década de 1950.

El dispositivo fue diseñado para ayudar en aquellos partos vaginales en los que el nacimiento del bebé se dificulta o se detiene durante el trabajo de parto. Su funcionamiento es simple: mediante un manguito inflable que rodea suavemente la cabeza del bebé, permite guiarlo de manera controlada a través del canal de parto, reduciendo la necesidad de recurrir a métodos más invasivos como el fórceps, la ventosa obstétrica o incluso una cesárea.

Una idea nacida fuera de la medicina

Lo más llamativo de esta historia es que su creador no es médico ni ingeniero biomédico. Jorge Odón era mecánico y dirigía un taller en Buenos Aires cuando observó un curioso truco para sacar un corcho atrapado dentro de una botella utilizando una bolsa inflada con aire. Aquella imagen quedó grabada en su mente y, días después, imaginó que el mismo principio podía aplicarse para ayudar en los partos.

Lo que parecía una ocurrencia improbable terminó llamando la atención de especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes impulsaron el desarrollo y las pruebas del dispositivo hasta convertirlo en una realidad.

Menos riesgos para madres y recién nacidos

La importancia de este avance radica en que millones de mujeres y bebés en todo el mundo siguen estando expuestos a complicaciones durante el parto.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2023 fallecieron alrededor de 260.000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, lo que equivale a una muerte cada dos minutos. En América Latina, más de 8.000 mujeres mueren cada año por complicaciones vinculadas al embarazo, el parto o el puerperio.

La situación también afecta a los recién nacidos. Las estadísticas internacionales indican que cerca de un millón de bebés fallecieron durante sus primeras 24 horas de vida en 2023.

Si bien procedimientos como el fórceps y la ventosa obstétrica son considerados seguros y continúan siendo fundamentales en muchos casos, también pueden generar lesiones o complicaciones. Estudios internacionales señalan que en algunos partos asistidos con fórceps pueden producirse traumatismos neonatales, mientras que los desgarros vaginales o rectales afectan aproximadamente al 10% de las madres sometidas a este procedimiento.

Por ese motivo, los especialistas consideran que OdonAssist puede representar una alternativa más suave y menos traumática para determinadas situaciones obstétricas.

Resultados alentadores

Hasta el momento, el dispositivo fue utilizado en decenas de partos realizados en Argentina y posteriormente en más de 300 nacimientos en hospitales de Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania.

Según los responsables de los ensayos clínicos, ninguno de los bebés nacidos mediante este sistema presentó lesiones, hematomas o heridas asociadas a la extracción. Además, muchas madres destacaron que el procedimiento les permitió vivir el parto con mayor tranquilidad y menor estrés.

En 2025, OdonAssist obtuvo la certificación europea que avala su seguridad para ser utilizado en hospitales del continente, consolidando un avance que podría contribuir a mejorar la atención obstétrica en numerosos países.

Un invento argentino con impacto mundial

Lo que comenzó como una inspiración surgida en un taller mecánico hoy es considerado una de las innovaciones más prometedoras en salud materno-infantil. Su desarrollo demuestra cómo una idea simple puede transformarse en una herramienta capaz de reducir riesgos, proteger la salud de madres y bebés y ofrecer nuevas alternativas para uno de los momentos más importantes de la vida: el nacimiento.