Docentes del Jardín N° 74 presentaron proyectos vinculados a la huerta y el reciclado de tapitas

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con docentes del Jardín de Infantes N° 1474, quienes compartieron detalles sobre dos importantes proyectos educativos que llevan adelante junto a los niños y niñas de la institución: una huerta escolar y una campaña de recolección de tapitas plásticas.

Las iniciativas forman parte de las propuestas pedagógicas que buscan promover el aprendizaje a través de experiencias concretas, fomentando valores como el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

El proyecto de huerta permite que los pequeños conozcan el proceso de crecimiento de las plantas, aprendan sobre alimentación saludable y desarrollen hábitos de cuidado de los recursos naturales. A través de distintas actividades, los alumnos participan activamente de la siembra, el riego y el seguimiento de los cultivos.

Por otra parte, la campaña de recolección de tapitas tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de materiales. Además de contribuir al cuidado ambiental, la propuesta involucra a las familias y a toda la comunidad educativa, fortaleciendo el compromiso colectivo con acciones solidarias y sustentables.

Desde la institución destacaron el entusiasmo de los niños y el acompañamiento de las familias, fundamentales para el éxito de ambos proyectos que continúan creciendo y dejando importantes enseñanzas dentro y fuera del aula.