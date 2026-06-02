Maribel Gamboa presentó en Radio María Juana las Fiestas Patronales 2026 de Garibaldi

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Maribel Gamboa, quien brindó detalles de las actividades programadas para las Fiestas Patronales 2026 de Garibaldi, una celebración que este año tendrá un significado especial al enmarcarse en el 140° aniversario de la localidad y la 3° edición de la Fiesta Cultural “El Viejo Gabín”.

Durante la entrevista, Gamboa destacó el trabajo conjunto que vienen realizando la Comuna de Garibaldi y las instituciones locales para organizar una agenda que combina tradición, cultura, fe y encuentro comunitario, invitando a vecinos de toda la región a sumarse a los festejos.

Las actividades comenzarán el domingo 14 de junio con la apertura de la fiesta, que incluirá Paseo de Artesanos y Emprendedores, Patio de Comidas, Paseo Criollo y espectáculos musicales para toda la familia. La programación continuará el martes 23 de junio con la tradicional Fogata de San Juan, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.

El miércoles 24 de junio, día del santo patrono San Juan Bautista, se realizará la misa y procesión desde las 10:30 horas en la capilla local. Por la tarde habrá una barrileteada con premios en la cancha del Club San Martín, destinada exclusivamente a barriletes de confección artesanal, y posteriormente se desarrollará el tradicional Matebingo con merienda.

Los festejos culminarán el domingo 28 de junio con el gran almuerzo y baile aniversario organizado por la Comisión Directiva del SAMCo Garibaldi, una propuesta que reunirá a vecinos y visitantes para compartir una jornada de celebración y camaradería.

En diálogo con la radio, Maribel Gamboa remarcó la importancia de estas fiestas para fortalecer la identidad local y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la historia de Garibaldi. Además, invitó a toda la región a participar de cada una de las actividades previstas y ser parte de una nueva edición de una celebración que año tras año sigue creciendo.