Raúl Mina y Miguel Novero compartieron en Radio María Juana su gran actuación en La Francia

En la mañana de Radio María Juana recibimos la visita de Raúl Mina y Miguel Novero, representantes de la disciplina bochas de Club Atlético María Juana, quienes repasaron la destacada actuación que tuvieron el pasado fin de semana en el torneo disputado en Deportivo y Cultural La Francia.

La dupla mariajuanense fue una de las grandes protagonistas de la competencia en Segunda Categoría, logrando una brillante campaña que los llevó hasta la instancia decisiva entre 47 parejas participantes. Durante la entrevista, ambos destacaron el nivel del certamen y la importancia de mantener la concentración en cada partido para poder avanzar ronda tras ronda.

Mina y Novero consiguieron importantes victorias frente a representantes de Pozo del Molle, Almafuerte de Las Varillas, Villa María, San Lorenzo de Arroyito y Santiago Temple. Gracias a esos resultados se consagraron Reyes de la categoría y alcanzaron la final del torneo, donde finalmente obtuvieron el subcampeonato por sorteo debido al límite horario establecido por la organización.

Los bochófilos resaltaron el acompañamiento del Club Atlético María Juana y el trabajo que viene realizando la disciplina, que continúa cosechando buenos resultados en competencias regionales. Además, coincidieron en que este logro es una motivación extra para seguir entrenando y representando a la institución en los próximos compromisos deportivos.

La visita a los estudios permitió conocer de primera mano las sensaciones de los protagonistas tras un fin de semana exitoso, que vuelve a demostrar el gran presente de las bochas mariajuanenses en los distintos torneos de la región.