Continúa el proyecto “Niños Huerteros” en el Jardín Santa María de los Ángeles

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo entre la educación, la naturaleza y la comunidad, se desarrolló una nueva jornada del proyecto “Niños Huerteros”, una iniciativa que une al Jardín de Infantes N.º 1474 Santa María de los Ángeles con el Grupo ProHuerta Comunal de María Juana.

La actividad tuvo lugar en la huerta agroecológica de la institución, donde las mujeres huerteras, junto a Alejandra Vásquez, acompañaron a los niños y docentes en una jornada de aprendizaje y contacto directo con la tierra. Durante el encuentro se realizaron tareas de siembra de verduras de temporada, plantas aromáticas y flores, promoviendo la diversidad de especies y el equilibrio natural del espacio.

A través de estas experiencias, los pequeños no solo aprenden sobre el crecimiento de las plantas y el cuidado del ambiente, sino que también incorporan valores fundamentales como la responsabilidad, el compromiso, la cooperación y el trabajo en equipo. Además, el proyecto fomenta hábitos saludables y el respeto por la naturaleza desde los primeros años de vida.

Desde la Comuna de María Juana destacaron la importancia de este tipo de iniciativas educativas y agradecieron especialmente a Alejandra Vásquez por su permanente acompañamiento, así como a todas las integrantes del Grupo ProHuerta Comunal, quienes con dedicación y vocación continúan compartiendo conocimientos y experiencias con las nuevas generaciones.

El proyecto “Niños Huerteros” sigue creciendo y consolidándose como una valiosa herramienta de aprendizaje, donde cada semilla plantada representa también una oportunidad para cultivar valores y construir conciencia ambiental en los más pequeños.