Gabriel Sacarías fue convocado al Preseleccionado Santafesino M17 de Rugby

María Juana vuelve a recibir una gran noticia. Gabriel Zacarías Etchevarren, jugador de rugby del Club Atlético Brown de San Vicente, fue convocado al Preseleccionado de la Unión Santafesina de Rugby (USR) que continúa su preparación con vistas al Campeonato Argentino Juvenil 2026.

En el marco de este proceso de selección, el combinado santafesino participó el pasado sábado 23 de mayo de un exigente cuadrangular interprovincial disputado en las instalaciones de Tilcara Rugby Club, en la ciudad de Paraná. Del encuentro formaron parte los seleccionados juveniles de Rosario, Entre Ríos, URNE y Santa Fe, en una jornada de alto nivel competitivo.

Debido a la importante cantidad de jugadores convocados, la Unión Santafesina presentó dos equipos, permitiendo que más rugbiers pudieran sumar minutos y continuar siendo evaluados por el cuerpo técnico. Entre ellos estuvo Gabriel Zacarías Etchevarren, quien representó a La Verde junto a otros dos jugadores del club, formando parte del grupo de jóvenes destacados de la región.

La actividad incluyó nueve partidos de 30 minutos cada uno, con el objetivo de mantener una dinámica intensa y brindar rodaje a todos los convocados en esta etapa de preparación. Estos encuentros resultan fundamentales para que los entrenadores puedan observar el rendimiento de los jugadores y definir el plantel que representará a Santa Fe en los próximos compromisos oficiales.

La convocatoria de Gabriel Zacarías Etchevarren representa un importante reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y crecimiento deportivo, además de reflejar el gran trabajo que viene desarrollando La Verde Rugby en la formación de jóvenes talentos.

Para el deporte mariajuanense, contar con un jugador en el proceso de selección provincial es motivo de orgullo y una muestra del nivel que continúa alcanzando la disciplina en la región.