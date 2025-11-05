Abrió la inscripción 2026 a la Universidad Nacional del Litoral: una oportunidad para los jóvenes de la región

En la mañana de la radio conversamos con Mariel Pereyra, directora del Centro Universitario Rafaela–Sunchales (CURS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quien brindó detalles sobre el proceso de ingreso 2026, destinado a todos los estudiantes que deseen comenzar una carrera universitaria el próximo año.

Pereyra explicó que las inscripciones ya se encuentran abiertas y que los interesados pueden realizar el ingreso de manera virtual a través del sitio oficial de la UNL. Además, destacó que el Centro Universitario Rafaela–Sunchales ofrece una amplia propuesta académica con carreras de grado y tecnicaturas, en modalidad presencial y a distancia, facilitando el acceso a la educación superior sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

“Desde el CURS acompañamos a los ingresantes con tutorías, orientación vocacional y talleres de ambientación universitaria para que el paso de la escuela secundaria a la universidad sea una experiencia positiva y de crecimiento”, explicó la directora.

El ingreso 2026 de la UNL incluye instancias de capacitación introductoria, acompañamiento docente y actividades presenciales y virtuales, adaptadas a las necesidades de cada estudiante.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro Universitario Rafaela–Sunchales, ubicado en Av. Italia 582, Rafaela, o ingresar al portal oficial www.unl.edu.ar/ingreso.

Una nueva oportunidad para los jóvenes de toda la región de formarse en una universidad pública, gratuita y con reconocimiento nacional.