Presentaron oficialmente la 28ª Fiesta Nacional de la Cosechadora: San Vicente se prepara para recibir a más de 30 mil visitantes

Foto: Radio San Vicente

La ciudad de San Vicente comenzó a palpitar uno de los eventos más importantes del calendario productivo y social de la región. En las últimas horas se presentó oficialmente la 28ª edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora (Fi.Na.Co.), que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre, consolidándose una vez más como una de las muestras agroindustriales más destacadas de la provincia de Santa Fe.

El lanzamiento contó con la presencia del presidente del Club Atlético Brown, Germán Rébola, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, el senador provincial Alcides Calvo y representantes de distintos sectores productivos, comerciales e institucionales vinculados al evento.

Durante la presentación se destacaron las importantes dimensiones que tendrá esta nueva edición, que reunirá a más de 200 expositores y contará con la participación de todas las marcas de cosechadoras que se comercializan en la región. La muestra incluirá además exposición agroindustrial, plaza del automotor, dinámica a campo, charlas técnicas, espacios gastronómicos y múltiples propuestas para toda la familia.

Uno de los grandes atractivos volverá a ser el sector ganadero. Allí se llevará a cabo la 15ª Jura Nacional del Holando Argentino, considerada una de las más importantes del país, junto con el 17º Gran Remate de la Cooperativa Guillermo Lehmann, que pondrá a la venta más de 500 ejemplares de alta calidad genética.

Como ocurre cada año, la música también tendrá un lugar destacado. Para la jornada del sábado 12 de septiembre está prevista la presentación de Jorge y Matías Rojas, mientras que el domingo 13 el cierre estará a cargo de LBC junto a Eugenia Quevedo, una de las figuras más convocantes de la música popular argentina en la actualidad.

Desde la organización informaron que la entrada tendrá un valor de 55.000 pesos, será válida para las tres jornadas, permitirá el ingreso de dos personas y además otorgará la posibilidad de participar en el sorteo de 50 millones de pesos en órdenes de compra, uno de los incentivos especiales preparados para esta edición.

Con una expectativa superior a los 30.000 visitantes, la Fiesta Nacional de la Cosechadora volverá a posicionar a San Vicente como un punto de encuentro para el sector agropecuario, la industria, el comercio y el entretenimiento, reafirmando su importancia como una de las muestras más representativas del centro-oeste santafesino.