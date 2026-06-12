Rosana Ferrando invitó a la comunidad a participar de la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina

En una entrevista realizada en Radio María Juana, Rosana Ferrando compartió su entusiasmo por participar de la segunda edición de la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina, que se llevará a cabo este sábado en la Sociedad Italiana de María Juana.

La reconocida artista será una de las protagonistas de la noche, formando parte de una propuesta que busca fortalecer los lazos entre las culturas italiana y argentina a través de la música, la danza, la historia y las tradiciones que forman parte de la identidad de nuestra comunidad.

Durante la charla, Ferrando destacó la importancia de este tipo de encuentros, que permiten mantener vivas las raíces de los inmigrantes italianos y compartir con las nuevas generaciones el legado cultural que dejaron quienes llegaron a estas tierras en busca de un futuro mejor.

La actividad comenzará a las 17 horas con una feria de emprendedores y una muestra de archivos históricos, ambas con entrada libre y gratuita. Allí los visitantes podrán recorrer distintos espacios dedicados a la cultura local, conocer objetos y documentos históricos, además de disfrutar de propuestas gastronómicas y comerciales.

A partir de las 21 horas se desarrollará el espectáculo central, que incluirá proyecciones audiovisuales, micrófono abierto, servicio de buffet y la presentación de artistas locales y regionales. Junto a Rosana Ferrando subirán al escenario Olmar Protti, Valentín Flores y Santi Orellana, Gustavo “Tuly” Gallardo y el Benítez Castillo Dúo.

La noche también contará con la participación especial del Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”, que aportará todo el color y la riqueza de la danza tradicional, en una celebración pensada para compartir en familia y disfrutar de las expresiones culturales que forman parte de la historia de la región.

Desde la Sociedad Italiana invitan a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que combina arte, memoria, tradiciones y encuentro, consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados del calendario local.