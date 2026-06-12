La comida que enferma: lo que la ciencia descubrió sobre el azúcar, las harinas refinadas y la salud intestinal

Durante décadas se creyó que las enfermedades aparecían principalmente por cuestiones genéticas o por el paso del tiempo. Sin embargo, la ciencia moderna está revelando una realidad inquietante: una gran parte de los problemas de salud que afectan a millones de personas tiene una estrecha relación con lo que comen todos los días.

Las investigaciones más recientes ya no se enfocan solamente en las calorías. Hoy los científicos observan algo mucho más profundo: cómo determinados alimentos alteran el metabolismo, generan inflamación y afectan el equilibrio de la flora intestinal, también conocida como microbiota.

El gran problema no es la grasa: son los ultraprocesados

Uno de los estudios más importantes publicados en 2024 por la revista médica BMJ analizó datos de casi 10 millones de personas. La conclusión fue contundente: un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asocia con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, trastornos metabólicos, problemas gastrointestinales, algunos tipos de cáncer e incluso alteraciones de la salud mental.

Los ultraprocesados son productos elaborados industrialmente que suelen contener grandes cantidades de azúcares agregados, harinas refinadas, aceites modificados, colorantes, saborizantes y conservantes. Entre ellos se encuentran gaseosas, golosinas, snacks, productos de panadería industrial, cereales azucarados, comidas rápidas y numerosos alimentos empaquetados.

El azúcar: energía rápida, consecuencias lentas

El azúcar agregado no es un veneno instantáneo, pero su consumo frecuente y excesivo genera una serie de efectos que preocupan a los especialistas.

Cuando una persona consume bebidas azucaradas, golosinas o productos elaborados con altas cantidades de azúcar, la glucosa en sangre aumenta rápidamente. El organismo responde liberando insulina para intentar normalizar esos niveles. Con el tiempo, este mecanismo repetido miles de veces puede favorecer resistencia a la insulina, obesidad y diabetes tipo 2. Además, el exceso de azúcar se relaciona con inflamación crónica y alteraciones cardiovasculares.

La Organización Mundial de la Salud recomienda limitar al máximo los azúcares libres y sugiere que representen menos del 10% de las calorías diarias, siendo aún más beneficioso mantenerse por debajo del 5%.

Las harinas refinadas: el alimento que el cuerpo absorbe demasiado rápido

Las harinas refinadas pasan por procesos industriales que eliminan gran parte de la fibra, vitaminas y minerales presentes en el grano original.

El resultado es un producto que se transforma rápidamente en glucosa dentro del organismo. Panes industriales, galletitas, facturas, masas y numerosos productos elaborados con harina blanca generan respuestas metabólicas similares a las del azúcar cuando se consumen de forma habitual.

La ausencia de fibra provoca además una menor sensación de saciedad y favorece picos de glucosa e insulina que, sostenidos durante años, pueden contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas.

El órgano olvidado: la flora intestinal

Uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos años es la importancia de la microbiota intestinal.

Dentro del intestino viven billones de bacterias que participan en la digestión, la producción de sustancias esenciales, el funcionamiento del sistema inmunológico e incluso la comunicación con el cerebro.

Hoy sabemos que una microbiota sana ayuda a controlar la inflamación y contribuye al equilibrio del organismo. Por el contrario, una microbiota alterada se ha asociado con obesidad, diabetes, enfermedades inflamatorias intestinales y diversos trastornos metabólicos.

Los estudios muestran que las dietas ricas en ultraprocesados pueden modificar negativamente estas comunidades bacterianas y afectar la salud intestinal. Algunos aditivos presentes en alimentos industriales también han demostrado alterar la microbiota y aumentar procesos inflamatorios.

La inflamación silenciosa

A diferencia de una infección o una herida visible, existe una inflamación de bajo grado que puede mantenerse durante años sin producir síntomas evidentes.

Los científicos consideran que esta inflamación crónica participa en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, trastornos neurodegenerativos y numerosos problemas de salud. Diversos trabajos han vinculado el consumo habitual de alimentos ultraprocesados con mayores niveles de inflamación sistémica.

Una conclusión que invita a reflexionar

La ciencia todavía no puede afirmar que toda enfermedad se origine en la alimentación. Existen factores genéticos, ambientales, infecciosos y múltiples causas que influyen en la salud.

Sin embargo, cada vez existe más evidencia de que la alimentación moderna basada en azúcares agregados, harinas refinadas y productos ultraprocesados favorece condiciones que predisponen al desarrollo de muchas de las enfermedades más frecuentes de nuestro tiempo.

Quizás la pregunta ya no sea cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Y en esa respuesta, lo que ponemos cada día en nuestro plato parece tener mucho más poder del que imaginábamos.

Fuentes científicas consultadas

Lane MM y colaboradores. Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review of epidemiological meta-analyses. The BMJ, 2024. Revisión de 45 metaanálisis que incluyó datos de casi 10 millones de personas y encontró asociaciones entre alimentos ultraprocesados y múltiples problemas de salud.

Organización Mundial de la Salud (OMS). Healthy Diet Fact Sheet. Recomendaciones oficiales sobre el consumo de azúcares libres, nutrición y prevención de enfermedades no transmisibles.

Maki KA, Sack MN y Hall KD. Ultra-processed foods: increasing the risk of inflammation and immune dysregulation? Nature Reviews Immunology, 2024. Estudio sobre la relación entre alimentos ultraprocesados, inflamación y alteraciones del sistema inmunológico.

Mann ER, Lam YK y Uhlig HH. Short-chain fatty acids: linking diet, the microbiome and immunity. Nature Reviews Immunology, 2024. Investigación sobre el vínculo entre alimentación, microbiota intestinal e inmunidad.

Lee MH y colaboradores. How bile acids and the microbiota interact to shape host immunity. Nature Reviews Immunology, 2024. Revisión científica sobre la influencia de la microbiota intestinal en el sistema inmunológico y la salud general.

Nota del editor

Si bien existe abundante evidencia científica que relaciona la alimentación con numerosas enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y trastornos inflamatorios, la comunidad científica aclara que no todas las enfermedades tienen origen alimentario. La salud humana depende de una compleja interacción entre factores genéticos, ambientales, sociales, infecciosos y de estilo de vida.