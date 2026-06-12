Chacras Padel recibe la 4ª Etapa de la Liga Penta Padel Tour para la categoría 5ª Caballeros

Este fin de semana, las instalaciones de Chacras Padel serán escenario de una nueva fecha de la Liga Penta Padel Tour, con la disputa de la 4ª Etapa correspondiente a la categoría 5ª Caballeros, un certamen que continúa consolidándose como uno de los circuitos de pádel amateur más convocantes de la región.

La actividad comenzará el viernes desde las 18 horas con los primeros encuentros de la fase de grupos. La competencia continuará el sábado a partir de las 15 horas, cuando se completarán las zonas y se definirán las parejas clasificadas a la instancia decisiva.

Tras dos jornadas de intensa competencia, el domingo desde las 12 horas se pondrá en marcha el cuadro de playoffs, donde los mejores equipos buscarán avanzar en busca del título de esta cuarta etapa del certamen.

Se espera un gran marco de jugadores y público para acompañar un fin de semana a puro pádel, en una disciplina que continúa creciendo en popularidad y convocatoria. Chacras Padel volverá a ser el punto de encuentro para los amantes de este deporte, ofreciendo tres jornadas de competencia, camaradería y espectáculo dentro de la cancha.

La invitación está abierta para todos los aficionados que deseen acercarse a disfrutar de partidos de gran nivel y acompañar a las parejas participantes en una nueva fecha de la Liga Penta Padel Tour.