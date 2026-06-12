Romina Rodríguez Kern adelantó la participación del Ballet “Raíces de mi Tierra” en la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina

En diálogo con Radio María Juana, Romina Rodríguez Kern brindó detalles sobre la presentación que realizará este sábado el Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra” en el marco de la segunda edición de la Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina, organizada por la Sociedad Italiana de María Juana.

Durante la entrevista, Rodríguez Kern destacó el trabajo que vienen realizando junto a los integrantes del ballet para preparar una actuación especial que formará parte de una noche cargada de música, tradiciones y expresiones culturales. Además, señaló la importancia de participar en eventos que permiten revalorizar las raíces de la comunidad y compartir con el público las danzas que forman parte de nuestra identidad.

La Fiesta de la Interacción Cultural Ítalo Argentina se desarrollará este sábado en el salón de la Sociedad Italiana y ofrecerá una propuesta pensada para toda la familia. Las actividades comenzarán a las 17 horas con una feria de emprendedores y una muestra de archivos históricos, ambas con entrada libre y gratuita, permitiendo a los asistentes recorrer diferentes espacios vinculados a la cultura y la historia local.

Posteriormente, desde las 21 horas, se pondrá en marcha el espectáculo central, que incluirá la proyección de material audiovisual, micrófono abierto, servicio de buffet y la actuación de destacados artistas de la región.

Entre los números previstos se presentarán Olmar Protti, Rosana Ferrando, Valentín Flores junto a Santi Orellana, Gustavo “Tuly” Gallardo y el Benítez Castillo Dúo, quienes compartirán escenario con el Ballet Comunal “Raíces de mi Tierra”, aportando todo el color, la elegancia y la riqueza de la danza tradicional.

Rodríguez Kern invitó a la comunidad a participar de esta celebración que busca fortalecer los vínculos entre las culturas italiana y argentina, en una noche donde la música, el baile y la historia serán protagonistas de un encuentro que promete emociones, recuerdos y un fuerte sentido de pertenencia.