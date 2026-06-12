Régimen Simplificado de Ganancias en redes: los funcionarios y periodistas que adhirieron (y los que no)

Por Lucía Gardel

12 junio, 2026 | 12:19 pm

Lectura: 4 minutos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Tras conocerse la nueva declaración jurada de Manuel Adorni y que él y su esposa adhirieron al régimen fiscal, se viralizaron en X listados con funcionarios y periodistas supuestamente inscriptos.

En el padrón público de la ARCA figuran como adheridos al menos 7 funcionarios y ex funcionarios, entre otros. No aparecen los periodistas Gustavo Sylvestre ni Pedro Rosemblat, como se señala en redes.

El sistema permite declarar solo ingresos y deducciones, sin necesidad de informar gastos personales ni explicar ahorros no declarados. Además, la ARCA calcula automáticamente el impuesto a pagar y, una vez abonado, limita las revisiones futuras de ese período fiscal, excepto si se detectan inconsistencias importantes.

Tras la publicación de la declaración jurada de 2025 del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la noticia de que el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal, comenzaron a circular en redes sociales listados de funcionarios y periodistas que supuestamente también se inscribieron.



Chequeado verificó aquellos casos que se hicieron virales en X con más de mil retuits, de acuerdo con el método de verificación de este medio. Toda la información registrada en esta nota es de acceso público.

Los funcionarios que adhirieron

Además de Adorni y Angeletti, en los últimos días se hicieron virales otros casos que se sumaron al régimen simplificado de Ganancias. En el portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), figuran el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la vicejefa de Gabinete, Aimé Vázquez.



Fuente: ARCA



También figuran José Luis Espert, ex diputado de la Nación (La Libertad Avanza); Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete; Andrés Vázquez, actual titular de la ARCA, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo,







Fuente: ARCA



Por último, de los nombres que circulan en redes sociales se encuentran inscriptos los senadores nacionales Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza); Juan Pazo, ex titular de la ARCA y Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación.





Fuente: ARCA

Los periodistas que adhirieron (y los que no)

No sólo los funcionarios estuvieron en el foco de la polémica. También se viralizaron algunos posteos en X con nombres de periodistas, como los casos de Gustavo Sylvestre y Pedro Rosemblat. Pero es falso que estén inscriptos en el régimen simplificado de Ganancias, como se señaló en redes sociales.



Fuente: ARCA



Ni el conductor de C5N ni el streamer de Gelatina aparecen en la web de la ARCA como registrados dentro del régimen, según comprobó Chequeado.





Fuente: ARCA



Otro grupo de los nombres de periodistas que se viralizaron sí están registrados: es el caso de Luis Gasulla, Luis Novaresio y Eduardo Feinmann.

¿En qué consiste el régimen simplificado de Ganancias?

El Gobierno nacional reglamentó, a través del Decreto 93/2026 publicado en febrero de este año, la ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, que busca “blindar” legalmente a las personas que usen los “dólares bajo el colchón”. En ese marco, habilitó el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, destinado a personas con ingresos inferiores a los $ 1.000 millones y un patrimonio menor a los $ 10 mil millones.

El esquema sólo exige a los contribuyentes que declaren sus ingresos y los gastos deducibles de Ganancias (como el pago de la escuela privada), pero elimina la obligación de informar sus consumos personales, con lo que una persona podría comprar un automóvil con dinero no declarado (los dólares o pesos “bajo el colchón”) sin que se investigue el origen de esos fondos.

El nuevo régimen prevé que, una vez que la persona cargue los datos en el sistema, la ARCA calcule el monto a pagar por Ganancias. Una vez realizado el pago, quedará eximido de cualquier otro reclamo en relación con ese tributo, a menos que se demuestre que incurrió en omisiones en la declaración jurada.

Respecto a los funcionarios, Mariano Ghirardotti, tributarista y socio del Estudio Ghirardotti & Ghirardotti, destacó en diálogo con Chequeado que, desde el punto de vista tributario, “no hay nada malo con que se adhiera, porque la ley no excluye a los funcionarios públicos, sino que es un beneficio que se le otorga hoy a todos los ciudadanos que estén por debajo de un determinado umbral de ingresos y patrimonio”.

El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el Régimen de Inocencia Fiscal para excluir explícitamente de sus beneficios simplificados a los funcionarios públicos que se desempeñen actualmente o lo hayan hecho en los últimos 10 años.

Fuentes oficiales del Gobierno señalaron a La Nación que ingresar al Régimen Simplificado forma parte de un tema “contable-operativo” para hacer más sencilla la declaración de Ganancias y obtener de esa forma “algún beneficio”.

Acotaron que adherir al Régimen Simplificado “es un paso excluyente para ingresar en el programa de Inocencia Fiscal, pero que no necesariamente implica acogerse al blanqueo impulsado por esta misma gestión”.