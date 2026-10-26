ACBOS hizo historia con su participación en el Provincial Interasociaciones U15 Femenino

La Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) participó por primera vez del Torneo Provincial Interasociaciones de Cadetes U15 Femenino, que se desarrolló durante el fin de semana en la ciudad de Rafaela, con la presencia de las selecciones de distintas asociaciones de la provincia.

Las representantes de ACBOS disputaron sus encuentros en las instalaciones del Club Independiente de Rafaela, enfrentando a importantes seleccionados en una competencia que significó una experiencia deportiva y formativa de gran valor para las jóvenes jugadoras.

El cronograma comenzó el viernes 23 de octubre, a las 17:30, con el partido frente al seleccionado de la Asociación Noroeste. La actividad continuó el sábado 24, cuando las chicas se midieron ante la Asociación Cañadense, desde las 9:15, y posteriormente frente a la Asociación Rafaelina, a las 19:00.

Desde la Asociación destacaron especialmente la importancia de esta participación, que marcó un acontecimiento histórico al representar por primera vez a ACBOS en un torneo provincial de estas características con su seleccionado femenino U15.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a las jugadoras, al cuerpo técnico y a los padres por la predisposición, el compromiso y el acompañamiento durante todo el fin de semana.

Más allá de los resultados deportivos, la participación permitió compartir una experiencia enriquecedora, fortalecer los vínculos y continuar impulsando el crecimiento del básquet femenino en la región.