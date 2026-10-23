Eugenia Sanabria habló en Comunicándonos sobre el Té Rosa que se realizará este sábado en María Juana

En la mañana de la radio, por Comunicándonos, dialogamos con María Eugenia Sanabria, directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 de María Juana, quien brindó detalles sobre una nueva edición del Té Rosa, que se realizará este sábado 24 de octubre en el patio de la institución.

La propuesta se enmarca en las actividades de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, y busca generar un espacio de encuentro, reflexión y acompañamiento para la comunidad.

La jornada tendrá como escenario el patio de la Escuela Agrotécnica, donde se invita a compartir una tarde de té y actividades en torno a la importancia de la prevención y la detección temprana de esta enfermedad.

Durante la entrevista, Sanabria compartió detalles de la organización e invitó a los vecinos a sumarse a esta iniciativa que combina el encuentro comunitario con un mensaje de concientización sobre el cuidado de la salud.

El Té Rosa representa una oportunidad para acompañar las acciones de Octubre Rosa, promoviendo la importancia de los controles médicos y la información como herramientas fundamentales para la detección temprana del cáncer de mama.

La invitación es para este sábado 24 de octubre, en el patio de la Escuela Agrotécnica de María Juana, para compartir una tarde especial junto a la comunidad.