Matías Streitemberger visitó Radio María Juana y contó cómo sigue su sueño de jugar al fútbol profesional en España

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En los estudios de Radio María Juana recibimos la visita de Matías Streitemberger, el joven futbolista que a mediados de este año se consagró campeón en España con el club Juventus Lloret y que por estos días se encuentra en María Juana visitando a su familia, antes de regresar a Europa para continuar su carrera deportiva.

Durante la entrevista, Matías repasó su experiencia en el fútbol europeo, el camino recorrido desde sus primeros pasos en la institución rojiblanca y las sensaciones que le dejó la conquista de un nuevo título en su trayectoria futbolística.

El joven también compartió cómo se prepara para regresar a España, donde continuará trabajando para crecer como jugador y acercarse a su gran objetivo: convertirse en futbolista profesional.

Su historia refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que implica desarrollarse deportivamente lejos de casa, en un entorno competitivo y con nuevos desafíos por delante.

En su paso por la radio, Matías destacó el acompañamiento de su familia, de las personas que formaron parte de su crecimiento deportivo y de quienes siguen apoyándolo desde María Juana, aun a la distancia.

Con la alegría de volver a encontrarse con sus seres queridos y la motivación de regresar a Europa para seguir avanzando, el futbolista mariajuanense continúa apostando a su sueño, llevando consigo sus raíces y el apoyo de toda su comunidad.