Eliane Depetris contó cómo vive la gira por España junto al Coro Emigranti y el encuentro musical con Patti Smith

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Eliane Depetris, quien desde Oviedo, España, compartió detalles de la gira europea que está realizando junto al Coro Emigranti de San Francisco, una agrupación que también cuenta con la participación de otros mariajuanenses.

Durante la entrevista, Eliane relató cómo viene desarrollándose esta experiencia musical, que lleva al coro a recorrer distintos escenarios de España, compartiendo su repertorio y representando la cultura argentina a través de la música.

Uno de los momentos más destacados de esta gira fue la participación en una experiencia musical junto a Patti Smith, donde los integrantes del coro se sumaron a otros coreutas y al público en general para cantar junto a la reconocida artista internacional.

La posibilidad de compartir este encuentro significó una experiencia especial para los integrantes del Coro Emigranti, que vienen viviendo jornadas de música, intercambio cultural y nuevas experiencias en territorio español.

Desde Oviedo, Eliane también contó cómo continúa esta aventura junto a sus compañeros, en una gira que reúne a voces de distintas localidades y que tiene entre sus integrantes a mariajuanenses que forman parte de esta propuesta artística.

Una experiencia que combina música, cultura y emociones, llevando el canto argentino a distintos escenarios de España y dejando recuerdos inolvidables para quienes forman parte del Coro Emigranti.