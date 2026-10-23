Travesías y Travesuras: gorilas de montaña en Ruanda y un salto en paracaídas que terminó en un rescate

En una nueva edición de Travesías y Travesuras, Ricky propone dos historias que tienen a la aventura como protagonista, aunque con resultados muy diferentes. Desde una caminata por las selvas de Ruanda para encontrarse con gorilas de montaña hasta una peligrosa maniobra en un rascacielos de Nueva Zelanda, el recorrido invita a conocer experiencias extremas y reflexionar sobre los límites de la adrenalina.

Travesías: Ruanda, tras las huellas de los gorilas de montaña

El viaje comienza en el corazón de África, en Ruanda, donde una de las experiencias más extraordinarias del turismo de naturaleza consiste en rastrear gorilas de montaña en su hábitat natural.

El destino es el Parque Nacional de los Volcanes, una región de bosques tropicales y montañas donde los visitantes deben atravesar vegetación espesa, senderos embarrados y bosques de bambú, en zonas que superan los 2.500 metros de altura.

La búsqueda requiere paciencia y resistencia física. La caminata puede durar menos de una hora o extenderse durante seis o siete horas, dependiendo de la ubicación de los animales y las condiciones del terreno.

La recompensa es el encuentro con estos imponentes primates, especialmente con los machos adultos conocidos como espalda plateada, que pueden superar los 180 kilos. En ese entorno, los visitantes tienen la posibilidad de observar de cerca el comportamiento de los gorilas, mientras las crías juegan y se desplazan junto al grupo.

Sin embargo, la experiencia tiene reglas estrictas. El tiempo de permanencia frente a los animales está limitado a una hora y se utilizan medidas de protección, como mascarillas, para reducir el riesgo de transmitirles enfermedades humanas.

Además, se trata de una aventura que requiere una importante inversión económica: el permiso para realizar el seguimiento de gorilas tiene un valor de 1.500 dólares por persona.

Una travesía que combina naturaleza, esfuerzo y conservación, y que plantea una pregunta: ¿vale la pena caminar durante horas por una selva difícil para vivir un encuentro tan cercano con estos animales?

Travesuras: un salto en paracaídas terminó con un turista colgado de un hotel

La segunda historia nos lleva hasta Auckland, Nueva Zelanda, donde un turista belga de 22 años protagonizó una peligrosa maniobra que terminó en un operativo de rescate.

El joven, creador de contenido relacionado con las aventuras extremas, decidió realizar un salto ilegal en paracaídas desde el piso 27 de un edificio de la ciudad.

Pero lo que debía ser una experiencia cargada de adrenalina terminó convirtiéndose en una situación de emergencia. Apenas se lanzó, el paracaídas comenzó a girar sin control y quedó enganchado en una estructura metálica de la fachada del Hotel Indigo Auckland.

El turista terminó suspendido a unos 70 metros de altura, equivalente aproximadamente a 23 pisos, mientras su equipo permanecía atrapado en el exterior del edificio.

Ante la situación, los bomberos acudieron al lugar y realizaron un complejo operativo para rescatarlo. Para llegar hasta el joven, debieron romper un panel de vidrio de la fachada del hotel, cuyo costo fue estimado en unos 20.000 dólares neozelandeses.

Finalmente, el hombre pudo ser rescatado y salió ileso, sin necesidad de recibir atención médica.

Sin embargo, el episodio tuvo consecuencias. La intervención de los servicios de emergencia alteró la actividad del hotel y el turista terminó detenido, enfrentando cargos vinculados con la peligrosa maniobra.

Una aventura que estuvo muy cerca de convertirse en tragedia y que dejó en evidencia los riesgos de realizar desafíos extremos sin autorización ni medidas de seguridad adecuadas.

¿Dónde termina la aventura y comienza la imprudencia?

Dos historias diferentes, dos destinos y dos formas de buscar adrenalina.

Mientras Ruanda ofrece una experiencia de naturaleza que requiere preparación, respeto por los animales y cumplimiento de normas de conservación, el salto en Auckland demuestra cómo una decisión irresponsable puede poner en peligro la vida propia y la de otras personas.

En Travesías y Travesuras, Ricky invita a recorrer el mundo y conocer experiencias extraordinarias, pero también a preguntarse: ¿hasta dónde vale la pena llevar la aventura?

¿Pagarías 1.500 dólares para caminar durante horas por una selva y encontrarte cara a cara con un gorila? ¿Y qué opinás de quienes buscan adrenalina a través de desafíos ilegales y peligrosos?

Porque hay desafíos que pueden convertirse en recuerdos inolvidables, y otros que terminan siendo una verdadera imprudencia.