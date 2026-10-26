La música y la cultura regional se encontraron en María Juana con el 3º Encuentro de Bandas

La Sociedad Italiana de María Juana fue escenario de una destacada velada musical con la realización del 3.º Encuentro de Bandas, organizado por el Ensamble Comunal “Nelson F. Pautasso”. La propuesta reunió a agrupaciones de distintas localidades de la región y permitió disfrutar de una noche dedicada a la música, la cultura y el encuentro comunitario.

Durante la jornada, el público pudo disfrutar de las presentaciones del ensamble anfitrión, la Banda Sinfónica Municipal de San Vicente, “Purpureishon”, perteneciente al Centro Cultural Gaviglio de Zenón Pereyra, y la Banda Municipal Maestro Atilio Bianchi de Sastre.

Cada agrupación compartió su talento y pasión por la música, ofreciendo un espectáculo que puso en valor el trabajo de los músicos y el compromiso de las instituciones con el desarrollo cultural de sus comunidades.

En el marco del encuentro, la presidente comunal, Lic. Zulma Maciel, junto al vicepresidente, Rodrigo Trotti, entregó certificados de reconocimiento a las bandas visitantes, en agradecimiento por su participación y por contribuir a la difusión de la cultura musical.

El 3.º Encuentro de Bandas se convirtió así en una valiosa oportunidad para fortalecer los vínculos entre las agrupaciones de la región y continuar promoviendo propuestas culturales que enriquecen la vida de María Juana y sus habitantes.